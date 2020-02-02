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ديلى ستار: قضم الأظافر يتسبب فى نقل رجل إلى المستشفى لإجراء جراحة.. صور

الأحد، 02 فبراير 2020 12:13 م
ديلى ستار: قضم الأظافر يتسبب فى نقل رجل إلى المستشفى لإجراء جراحة.. صور قضم الأظافر
كتبت فاطمة خليل

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ذكرت جريدة الدايلى ستار البريطانية أن أحد الأشخاص قد أصيب بعدوى انتقل على إثرها إلى مستشفى جلاسكو البريطانية لإجراء جراحة طارئة، وذلك بسبب قضم الأظافر الذى نقل له العدوى من خلال بشرته، مسببة تورم الأصابع بشكل غريب، وأوضحت الجريدة أن قضم الأظافر ليس مجرد عادة سيئة ولكنه قد يؤدى إلى الإصابة بعدوى.

وأشارت ، إلى أن امرأة قد نشرت تحذيراً عبر صفحتها على الفيسبوك عن خطورة قضم الأظافر ونشرت صورة لأصابع أحد أصدقائها المتورمة نتيجة إصابتها بعدوى، ولكنها لم تفصح عن اسم الشخص، لأنه يفضل أن يظل مجهول الهوية.

عدوى الاظافر
عدوى الاظافر

كارين بيت، من اسكتلندا، تحدثت عن نقل صديقتها إلى المستشفى بعد قيامها بقضم أظافرها وحذرت من الأمر على الفيسبوك في منشور تمت مشاركته 11000 مرة، وكتبت: "رسالة إلى الذين يقومون بقضم الأظافر توقفوا!!!..شخص ما أعرفه، لا يريد أن يذكر اسمه، كان يقوم بقضم أظافره وانتهى به الأمر إلى الوصول إلى مستشفى جلاسكو الملكي اليوم لإجراء عملية جراحية طارئة لأنه قام بقضم أظافره وأصيب بعدوى في إصبعه."

وأضافت كارين: "هذا الشخص كان مع اثنين من الكيميائيين وتحدث إلى اثنين من الصيادلة خلال الأيام القليلة الماضية الذين نصحوا باستخدام كبريتات المغنيسيوم والاحتفاظ بها مغطاة."

وتابعت:"لا يزال الوضع يزداد سوءاً، وقال الطبيب إذا تركت العدوى لفترة أطول فقد يكون قاتلًا لأن العدوى قد تصل إلى أعلى الذراع ومن ثم تتطلب جراحة الطوارئ".

وقالت كارين، يجب تجنب قضم أظافرك لمنعها من الإصابة، وإذا لاحظت علامات العدوى، يجب عليك استشارة الطبيب فوراً.

قضم الاظافر
قضم الاظافر

علامات الإصابة بعدوى فى الأصابع
 

وتنصح هيئة الصحة البريطانية NHS برؤية الطبيب فوراً، إذا ظهرت علامات العدوى التالية:

- تغير شكل الأظافر أو لونها أو سقوطها بدون سبب.

- أصبح الجلد المحيط بأظافرك مؤلمًا وأحمر ومنتفخًا ودافئًا (مدوحس) - يمكن أن يكون هذا علامة على وجود عدوى فى الأصابع.

 


اضرار قضم الأظافر

خطورة قضم الأظافر

اعراض عدوى الاظافر

مخاطر قضم الاظافر

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