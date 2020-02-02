دونالد ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لمكافحة الإتجار بالبشر واستغلال الأطفال

كتبت ريهام عبد الله

وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا، بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، واستغلال الأطفال عبر الانترنت، ونشرت الخارجية الأمريكية عبر حسابها الرسمى بموقع تويتر، اليوم الأحد :وقع الرئيس دونالد ترامب اليوم أمراً تنفيذياً بشأن مكافحة الإتجار بالبشر واستغلال الأطفال عبر الإنترنت، لمزيد من المعلومات والتحديثات حول جهود الولايات المتحدة لإنهاء الاتجار بالبشر".



الخارجية الأمريكية

وفى سياق آخر، تسارعت وتيرة الحملة الانتخابية فى ولاية أيوا الأمريكية، فى الساعات الأخيرة قبل انطلاق الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطى، إذ ضاعف المرشحون المحتملون للرئاسة تجمعاتهم ونجح بيرني ساندرز، صاحب الحظوظ الأوفر، فى جمع الحشود الأكبر حوله.

ونقل موقع قناة الحرة ، أنه أمام قرابة ثلاثة آلاف شخص حضروا مساء أمس السبت اجتماعه في مدينة سيدار رابيدز، رفع السناتور ساندرز (78 عاما) شعار "كل شيء يبدأ فى أيوا".

وعلى غرار ما حصل قبل أربعة أعوام، أحيت فرقة "فامباير وويكند" الموسيقية حفلة لصالح المرشح الذي ينادي بثورة سياسية تحقق مساواة أكبر في البلاد.

وقبل يوم من الانتخابات، ما زال ساندرز الذي يلقى دعما شبابيا واسعا، يتصدر نتائج استطلاعات الرأي في هذه الولاية الريفية ذات الكثافة السكانية الضعيفة، لكن شديدة الأهمية. وهو يتقدم على نائب الرئيس السابق جو بايدن (77 عاما)، ورئيس البلدية السابق بيت بوتيدجيدج (38 عاما) والسيناتور التقدمية اليزابيت وارن (70 عاما)

حماس الحشد حول ساندرز ملفت للانتباه، لاسيما وأن السناتور بقى في واشنطن لحوالي أسبوعين قبل انتهاء حملة تخاض عادة في الميدان عبر الحديث المباشر مع الناخبين.

وعلى غرار ساندرز، لم تحضر مرشحتان بارزتان الحملة قبل الجمعة لمشاركتهما في محاكمة عزل الرئيس ترامب في مجلس شيوخ، وهما اليزابيث وارن والمرشحة المعتدلة آمي كلوبيشار التي حلت في المركز الخامس في استطلاعات الرأي بأيوا.

وتنتهي محاكمة العزل الأربعاء. وستمثل التبرئة المنتظرة للرئيس الجمهوري من تهمة إساءة استخدام السلطة وإعاقة عمل الكونغرس انتصارا كبيرا له، خاصة مع تطلعه للفوز بولاية ثانية، وتلعب أيوا في العادة دور منصة انطلاق انتخابية، ويعطي الحصول على نتائج جيدة هنا دفعة للمرشح في اتجاه انتصارات أخرى في الولايات التي تصوّت تباعا، انطلاقا من نيوهامبشير بعد ثمانية أيام، لكن قد تنهي نكسة انتخابية مشوار بعض المرشحين. ويفترض أن يواصل سبعة من المرشحين الـ11 المشاركين في الانتخابات التمهيدية، نشاطهم الأحد في هذه الولاية التي تغطي سهولها كميات كبيرة من الثلوج ويقطنها ثلاثة ملايين ساكن فقط.