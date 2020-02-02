سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 فبراير 2020 09:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

دونالد ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لمكافحة الإتجار بالبشر واستغلال الأطفال

الأحد، 02 فبراير 2020 05:49 م
دونالد ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لمكافحة الإتجار بالبشر واستغلال الأطفال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا، بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، واستغلال الأطفال عبر الانترنت، ونشرت الخارجية الأمريكية عبر حسابها الرسمى بموقع تويتر، اليوم الأحد :وقع الرئيس دونالد ترامب اليوم أمراً تنفيذياً بشأن مكافحة الإتجار بالبشر واستغلال الأطفال عبر الإنترنت، لمزيد من المعلومات والتحديثات حول جهود الولايات المتحدة لإنهاء الاتجار بالبشر".

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

 

وفى سياق آخر، تسارعت وتيرة الحملة الانتخابية فى ولاية أيوا الأمريكية، فى الساعات الأخيرة قبل انطلاق الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطى، إذ ضاعف المرشحون المحتملون للرئاسة تجمعاتهم ونجح بيرني ساندرز، صاحب الحظوظ الأوفر، فى جمع الحشود الأكبر حوله.

ونقل موقع قناة الحرة ، أنه أمام قرابة ثلاثة آلاف شخص حضروا مساء أمس السبت اجتماعه في مدينة سيدار رابيدز، رفع السناتور ساندرز (78 عاما) شعار "كل شيء يبدأ فى أيوا".

 وعلى غرار ما حصل قبل أربعة أعوام، أحيت فرقة "فامباير وويكند" الموسيقية حفلة لصالح المرشح الذي ينادي بثورة سياسية تحقق مساواة أكبر في البلاد.

 وقبل يوم من الانتخابات، ما زال ساندرز الذي يلقى دعما شبابيا واسعا، يتصدر نتائج استطلاعات الرأي في هذه الولاية الريفية ذات الكثافة السكانية الضعيفة، لكن شديدة الأهمية. وهو يتقدم على نائب الرئيس السابق جو بايدن (77 عاما)، ورئيس البلدية السابق بيت بوتيدجيدج (38 عاما) والسيناتور التقدمية اليزابيت وارن (70 عاما)

حماس الحشد حول ساندرز ملفت للانتباه، لاسيما وأن السناتور بقى في واشنطن لحوالي أسبوعين قبل انتهاء حملة تخاض عادة في الميدان عبر الحديث المباشر مع الناخبين.

 وعلى غرار ساندرز، لم تحضر مرشحتان بارزتان الحملة قبل الجمعة لمشاركتهما في محاكمة عزل الرئيس ترامب في مجلس شيوخ، وهما اليزابيث وارن والمرشحة المعتدلة آمي كلوبيشار التي حلت في المركز الخامس في استطلاعات الرأي بأيوا.

 وتنتهي محاكمة العزل الأربعاء. وستمثل التبرئة المنتظرة للرئيس الجمهوري من تهمة إساءة استخدام السلطة وإعاقة عمل الكونغرس انتصارا كبيرا له، خاصة مع تطلعه للفوز بولاية ثانية، وتلعب أيوا في العادة دور منصة انطلاق انتخابية، ويعطي الحصول على نتائج جيدة هنا دفعة للمرشح في اتجاه انتصارات أخرى في الولايات التي تصوّت تباعا، انطلاقا من نيوهامبشير بعد ثمانية أيام، لكن قد تنهي نكسة انتخابية مشوار بعض المرشحين. ويفترض أن يواصل سبعة من المرشحين الـ11 المشاركين في الانتخابات التمهيدية، نشاطهم الأحد في هذه الولاية التي تغطي سهولها كميات كبيرة من الثلوج ويقطنها ثلاثة ملايين ساكن فقط.


ترامب

دونالد ترامب

الاتجار بالبشر

الرئيس الامريكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دونالد ترامب يلعب الجولف: لقد حصلت على قليل من التدريب اليوم

السبت، 01 فبراير 2020 06:39 م

مجلس الشيوخ الأمريكى يصوت ضد ضم أدالة أو شهود لقضية عزل دونالد ترامب

السبت، 01 فبراير 2020 01:36 م

دونالد ترامب يعلق على هجوم مجلس الشيوخ: خدعة حزبية ويعاملونى بظلم

السبت، 25 يناير 2020 09:49 م

دونالد ترامب يكشف عن الشعار النهائى لقوة الفضاء الأمريكية.. صورة

السبت، 25 يناير 2020 01:03 ص

دونالد ترامب: أمريكا ستضيف المزيد من الدول إلى حظر السفر قريبا

الأربعاء، 22 يناير 2020 03:02 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الطيران: المطارات مجهزة على أعلى مستوى لاستقبال العائدين من الصين

وزير الطيران: المطارات مجهزة على أعلى مستوى لاستقبال العائدين من الصين

ضبط قضايا اختلاس وكسب غير مشروع بقيمة 11 مليار جنيه.. فيديو

ضبط قضايا اختلاس وكسب غير مشروع بقيمة 11 مليار جنيه.. فيديو

الوزراء: نقل المصريين من الصين مجانا.. وعلاج أي مصاب على نفقة الدولة

الوزراء: نقل المصريين من الصين مجانا.. وعلاج أي مصاب على نفقة الدولة

مارك زوكيربرج: أصبحت يهوديا متدينا عقب الأزمات التى تعرض لها فيس بوك

مارك زوكيربرج: أصبحت يهوديا متدينا عقب الأزمات التى تعرض لها فيس بوك

التعليم عن رسالة "لم يظهر مؤشر الأداء بنتيجة 2 ثانوى": جار تحميل باقى النتيجة

التعليم عن رسالة "لم يظهر مؤشر الأداء بنتيجة 2 ثانوى": جار تحميل باقى النتيجة

فتح باب الترشح لعضوية مجالس الإدارة بالصحف القومية الأحد المقبل

فتح باب الترشح لعضوية مجالس الإدارة بالصحف القومية الأحد المقبل

اليوم السابع: «مدبولى» يتابع استعدادات إجلاء المصريين من الصين

اليوم السابع: «مدبولى» يتابع استعدادات إجلاء المصريين من الصين

كيف يتعامل كهربا مع فرصة الهلال السودانى الضائعة؟

كيف يتعامل كهربا مع فرصة الهلال السودانى الضائعة؟

الصحة تنصح المعتمرين بارتداء الكمامات البيضاء وتجنب الزحام للوقاية من كورونا

الصحة تنصح المعتمرين بارتداء الكمامات البيضاء وتجنب الزحام للوقاية من كورونا

الشناوى: الكاف مُطالب باعتبار الأهلي فائزاً بغض النظر عن تقرير الحكم

الشناوى: الكاف مُطالب باعتبار الأهلي فائزاً بغض النظر عن تقرير الحكم

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 2-2-2020 وعيار 24 بـ 191.75

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 2-2-2020 وعيار 24 بـ 191.75

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة مباراة الأهلي والهلال فى دورى الأبطال

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة مباراة الأهلي والهلال فى دورى الأبطال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة