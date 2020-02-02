دعوى قضائية لوقف الدعوة لانتخابات نقابة المحامين

كتب أحمد عبد الهادى

أقام نصر الدين حامد المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف الدعوة لإجراء انتخابات نقابة المحامين.





واختصمت الدعوى التى حملت 32517 لسنة 74 ق، نقيب المحامين سامح عاشور، والأمين العام للنقابة المحامين بصفته.



وذكر نصر الدين المحامى، أن الدعوى لعقد الجمعية جاءت وفقا للقانون، وأنه تقدم بأوراق ترشحه للانتخابات ورفض القائمون على العملية الانتخابية قبول أوراقه بحجة زوال مصلحته.





وأضاف نصر الدين، أن السبب الذى تم رفضه مخالف للقانون، حيث أنه صدر له أحكام نهائية بأحقيتهم باستخراج الكارنيهات الجديدة وتجديد الاشتراك إلا أن نقيب المحامين تعسف فى تنفيذ الأحكام .



وكان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدورى الخميس الماضى، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.