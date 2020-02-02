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خطوات وأهداف التقييم الجديد فى الصفين الأول والثانى الثانوى.. تعرف عليها

الأحد، 02 فبراير 2020 03:00 ص
خطوات وأهداف التقييم الجديد فى الصفين الأول والثانى الثانوى.. تعرف عليها امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى
كتب محمود طه حسين

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منذ أن انطلقت المنظومة الجديدة فى الثانوى العام، العام الدراسى الماضى، وكانت أهدافها واضحة، حيث تستهدف تغيير أسلوب التعلم لدى الطلاب لبناء شخصية قادرة على التعلم مدى الحياة، حيث عملت وزارة التربية والتعليم على ترسيخ قواعد الفهم وتغيير نظام التحصيل لإكساب الطالب مهارة حقيقة ونواتج تعلم، اليوم السابع" يستعرض فى التقرير التالى أهداف التقييم:
 
ـ يعتمد الطالب فى التحصيل على مصادر تعلم مختلفة منها بنك المعرفة والكتاب المدرسى.
 
ـ انعكست طريقة التعلم المختلفة على الامتحانات سواء الإلكترونية أو الورقية.
 
ـ تستهد الامتحانات الإلكترونية والورقية نقل الطالب من الحفظ إلى الفهم.
 
ـ نظام الامتحانات الجديد يساعد الطالب على تطبيق الفهم بدلا من الاعتماد على الحفظ والتلقين.
 
ـ السماح للطلاب بدخول لجنة الامتحان بالكتاب المدرسي يوفر على الطلاب عبء حفظ المعلومات.
 
ـ يستهدف نظام التقييم الجديد أن يكون الطالب فهم كل نواتج التعلم والأهداف الخاصة بكل درس في المنهج قبل دخول الامتحان.
 
ـ يجب على الطلاب تغيير طرق التحصيل من خلال مذاكرة الدرس من مصادر التعلم الموجودة على بنك المعرفة المصري.
 
ـ أسئلة الامتحانات الإلكترونية تتنوع بين أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة مقالية.
 
ـ تقييم وتصحيح إجابات الامتحانات الإلكترونية يقوم به معلمون.
 
ـ يتم تقييم الإجابات بناء على أساس مقياس تدريجى يقيس مكتسبات الطالب لنواتج العلم.
 
ـ الامتحانات الإلكترونية الجديدة تتطلب تحرر تفكير الطالب من حفظ المحتوى العلمى والتركيز على قياس مهارات الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير النقدى والتعليم العميق.
 

التربية والتعليم

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