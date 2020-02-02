خالد العنانى يوصى بدمج مكاتب السياحة والاثار و الهيئة لخدمة السياحة الوافدة

أجرى الدكتور خالد العناني ، وزير السياحة والآثار ، والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني اليوم جولة ميدانية داخل مطار القاهرة الدولي لتفقد المكاتب السياحية التابعة لوزارة السياحة والآثار وذلك للوقوف علي حالتها الراهنة ومدي كفاءتها لخدمة السائحين والزائرين القادمين الي مصر، كما تفقدا القاعات الجديدة التي تم تخصيصها لإقامة متحفين للأثار داخل المطار.

حضر الجولة غادة شلبي ، نائبة وزير السياحة والاثار لشئون السياحة والطيار منتصر مناع ، نائب وزير الطيران المدني وعدد من قيادات الوزارتين ، وفي بداية الجولة تفقد الوزيران المكاتب السياحية التابعة لوزارة السياحة والآثار، وأوصي الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بدمج مكاتب وزارة السياحة والاثار مع المكاتب الخاصة بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والموجودة بالصالات المختلفة لمطار القاهرة الدولي، بالإضافة الي تطويرها وعمل تصميمات جديدة لها ورفع كفاءة الخدمات السياحية بها عن طريق توفير عدد أكبر من النشرات السياحية والاثرية وشاشات عرض للأفلام الوثائقية الاثرية والسياحية لتعريف السائح بأهم المعالم الاثرية والأماكن والأنشطة السياحية الموجودة بالبلاد وذلك لخدمة الزائرين القادمين الي مصر والمسافرين الذين يقضون فترة الانتظار المؤقت داخل مطار القاهرة الدولي.

كما تفقد الوزيران القاعات الجديدة التي سيتم تحويلها الي متحف للآثار داخل المطار بدلا من المتحف الموجود حالياً، و تم الاتفاق علي تخصيص قاعتين بصالة السفر بمبني الركاب رقم 3 والصالة الموجودة امام استراحة رجال الأعمال بصالة سفر مبني الركاب رقم 2، و ذلك للترويج للسياحة الثقافية في مصر وجذب وتشجيع السائحين وخاصة الركاب الترانزيت لزيارة الأماكن والمتاحف الأثرية والتاريخية لما يتضمنه المتحف من قطع أثرية متنوعة تعود لعصور مصر المختلفة وتم الاتفاق على توريد أول دفعة للمستنسخات الاثرية لتباع داخل منافذ الأسواق الحرة داخل مطار القاهرة الدولي خلال الاسبوع القادم وذلك طبقا لبروتوكول التعاون بين شركة ميناء القاهرة الجوى والمجلس الأعلى للآثار، كما سيتم توفيرها أيضاً في منافذ الأسواق الحرة في مطارات شرم الشيخ والغردقة كمرحلة ثانية.

وأكد الوزيران ، علي التعاون المستمر والمثمر بين وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني فهم كيان واحد يعملان في اطار استراتيجية موحدة لدعم وتعزيز الاقتصاد القومى، ومن جانبه صرح منار أن هناك تنسيق فعال ومستمر مع جميع الجهات والشركات العاملة بمطار القاهرة، مضيفاً أن وزارة الطيران تحرص دائما على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لخدمة القطاع السياحي وبخاصة تشجيع الحركة السياحية الداخلية بمناطق الجذب السياحي حيث أن قطاعي الطيران والسياحة وجهان لعملة واحدة وأن التعاون بينهما يدفع إلى مزيد من التقدم فى المجالين وعائدات أكبر للدخل القومى.

وعقب انتهاء الجولة اجتمع الوزيران لبحث ومناقشة العديد من الملفات المشتركة بين الوزارتين حيث استعرض الجانبان آليات التنسيق والتعاون خلال المرحلة القادمة وناقشا خطة تشجيع السياحة الوافدة لمصر وتطوير القدرات الاستيعابية بالمطارات المصرية بما يخدم المقاصد السياحية، كما تم استعراض خطة الوزارتين نحو خلق نوع جديد من البرامج السياحية التي تجمع بين السياحة الثقافية والشاطئية والترفيهية وربط وادي النيل بالبحر الأحمر عن طريق تشغيل خطين طيران داخليين من مدينة الأقصر إلى مدينة شرم الشيخ ومن مدينة الأقصر إلي مدينة الغردقة لتنشيط السياحة الداخلية والتسهيل علي السائحين للاستمتاع بمختلف الأماكن السياحية والأثرية داخل مصر هذا بالإضافة إلى إعادة تشغيل خط الطيران بين مدينة شرم الشيخ ولندن لتشجيع الحركة السياحية الإنجليزية.