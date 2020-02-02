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حجز صاحب مخزن 24 ساعة لحيازته 9 أطنان زيت طعام مجهول المصدر

الأحد، 02 فبراير 2020 11:51 م
حجز صاحب مخزن 24 ساعة لحيازته 9 أطنان زيت طعام مجهول المصدر زيت طعام مجهول المصدر_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة حدائق القبة باحتجاز صاحب مخزن 24 ساعة لحين ورود تحريات مباحث التموين والمباحث الجنائية فى حقيقة اتهامه بحيازة 9 أطنان زيت طعام مجهول المصدر داخل مخزن للسلع الغذائية وذلك لاتخذا القرار القانونى من قبل النيابة بصدده.

كانت معلومات وردت وأكدتها تحريات رجال مباحث التموين بالقاهرة، تفيد بحيازة مالك مخزن لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" فى دائرة قسم شرطة حدائق القبة كميات كبيرة من زيت الطعام معبأة داخل تنكات وبراميل وعبوات بدون مستندات ومجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد بتاريخ الإنتاج والصلاحية، تمهيداً لإعادة تعبئتها داخل عبوات وطرحها للبيع بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وبناء على إذن من النيابة العامة تم استهداف المخزن وتمكن رجال مباحث التموين من القبض على المذكور، وبتفتيش المخزن عثر رجال مباحث التموين بداخلة  على 9 طن زيت طعام معبأة داخل تنكات وبراميل وعبوات بدون مستندات ومجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد بتاريخ الإنتاج والصلاحية، تمهيداً لإعادة تعبئتها داخل عبوات وطرحها للبيع بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين مستهدفا تحقيق أرباحا مالية مشبوهة ومخالفة للقانون.

وباستجوابه اعترف صاحب المخزن بحيازته للمضبوطات فحرر له رجال مباحث التموين المحضر اللازم بالواقعة، وتم اخطار النيابة العامة ، التى تولت معه التحقيق واحتجزته لحين ورود التحريات كما أمرت النيابة بعض عينة من الزيوت المضبوطة على الجهات المعنية لفحصها ومعرفة مدى سلامتها.


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9 أطنان

زيت طعام

مجهول المصدر

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