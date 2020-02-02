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حبس الطفل المتهم بقتل ابن مذيعة قناة النهار 4 أيام وإخلاء سبيل متهمين بكفالة

الأحد، 02 فبراير 2020 04:52 م
حبس الطفل المتهم بقتل ابن مذيعة قناة النهار 4 أيام وإخلاء سبيل متهمين بكفالة حبس - أرشيفية
كتب - عبد الله محمود

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أمرت نيابة الطفل بحبس المتهم بقتل نجل المذيعة مروة ميمى ، المذيعة بقناة النهار 4 أيام علي ذمة التحقيق ، بتهمة القتل الخطأ ، كما قررت إخلاء سبيل اثنين آخرين بكفالة مالية 10 الاف جنيه،  وتسليم اثنين آخرين لذويهما.
 
 
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقتل نجل المذيعة بقناة النهار، بطلق ناري أثناء وصلة هزار مع أصدقائه داخل شقة في الزمالك، أن السلاح المضبوط والذي تحفظ عليه رجال المباحث مرخص ويخص والد المتهم ، وتبين من مناظرة الجثة أن الطلقة اخترقت رأس المتوفي محدثة فتحتي دخول وخروج.
 
كان قسم شرطة قصر النيل، تلقى بلاغا من الأهالي بمنطقة الزمالك، يفيد سماع دوى إطلاق نار داخل إحدى الشقق في المنطقة ، وانتقل رجال المباحث إلي مكان الواقعة، وتبين مقتل شاب يدعى "  كريم " نجل المذيعة مروة ميمي، ونقلت نقل الجثة إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 
وباجراء التحريات تبين أنه أثناء تواجد المجني عليه مع أصدقائه داخل إحدى الشقق لقضاء سهرة سويا، وأثناء مزاحهم بسلاح ناري خرجت طلقة صوب المتوفي فأسقطته قتيلا ، وألقى القبض على المتهم وتم ترحيله لديوان قسم قصر النيل للتحقيق معه.
 

وأوضح علاء محمد المحامى والخبير القانونى أن عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات، ومضمونها: كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، يكشف الخبير القانونى عن ارتفاع العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيًما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطيًا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

 
 
 

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