حبس الطفل المتهم بقتل ابن مذيعة قناة النهار 4 أيام وإخلاء سبيل متهمين بكفالة

كتب - عبد الله محمود

أمرت نيابة الطفل بحبس المتهم بقتل نجل المذيعة مروة ميمى ، المذيعة بقناة النهار 4 أيام علي ذمة التحقيق ، بتهمة القتل الخطأ ، كما قررت إخلاء سبيل اثنين آخرين بكفالة مالية 10 الاف جنيه، وتسليم اثنين آخرين لذويهما.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقتل نجل المذيعة بقناة النهار، بطلق ناري أثناء وصلة هزار مع أصدقائه داخل شقة في الزمالك، أن السلاح المضبوط والذي تحفظ عليه رجال المباحث مرخص ويخص والد المتهم ، وتبين من مناظرة الجثة أن الطلقة اخترقت رأس المتوفي محدثة فتحتي دخول وخروج.

كان قسم شرطة قصر النيل، تلقى بلاغا من الأهالي بمنطقة الزمالك، يفيد سماع دوى إطلاق نار داخل إحدى الشقق في المنطقة ، وانتقل رجال المباحث إلي مكان الواقعة، وتبين مقتل شاب يدعى " كريم " نجل المذيعة مروة ميمي، ونقلت نقل الجثة إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وباجراء التحريات تبين أنه أثناء تواجد المجني عليه مع أصدقائه داخل إحدى الشقق لقضاء سهرة سويا، وأثناء مزاحهم بسلاح ناري خرجت طلقة صوب المتوفي فأسقطته قتيلا ، وألقى القبض على المتهم وتم ترحيله لديوان قسم قصر النيل للتحقيق معه.