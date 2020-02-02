سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 فبراير 2020 10:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حالة الطقس اليوم الأحد 2/2/2020 فى مصر

الأحد، 02 فبراير 2020 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأحد 2/2/2020 فى مصر الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وظهور الشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، والوجه البحرى، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وأمطار على مناطق متفرقة والرياح تكون معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار على مناطق متفرقة ورياح معتدلة.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وأمطار على مناطق متفرقة ونشاط للرياح واضطراب فى الملاحة البحرية، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا مع نشاط للرياح واضطراب فى الملاحة البحرية، فيما يشهد شمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 06 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 09 والعظمى 19

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 09 والعظمى 19

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 09 والعظمى 19

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 05 والعظمى 19

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 09 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 07 والعظمى 20

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 07 والعظمى 20

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 08 والعظمى 18   

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 09 والعظمى 21

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 01 والعظمى 18      

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 14 والعظمى 21     

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 08 والعظمى 18      

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 01 والعظمى 15

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 10 والعظمى 22     

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 06 والعظمى 20

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 06 والعظمى 20

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 07 والعظمى 21

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 06 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 09 والعظمى 23   

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 10 والعظمى 23    

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 10 والعظمى 22   

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 05 والعظمى 22

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 13 والعظمى 23  

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 16 والعظمى 21

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 15 والعظمى 21

 


حاله الطقس

الأرصاد

الطقس

درجات الحراره

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات

السبت، 01 فبراير 2020 10:43 ص

أخبار مصر اليوم.. الأرصاد: طقس السبت معتدل بالوجه البحرى.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الجمعة، 31 يناير 2020 01:59 م

الأرصاد: طقس السبت معتدل بالوجه البحرى.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الجمعة، 31 يناير 2020 11:13 ص

أجواء شتوية ممتعة على الأماكن السياحية بطقس الـ72 ساعة المقبلة.. الجو معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا.. الأرصاد: أمطار خفيفة على السواحل الشمالية غير مؤثرة وشبورة على الطرق.. والطقس يسمح بقضاء عطلة نهاية الأسبوع

الأربعاء، 29 يناير 2020 05:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. ممكن تعمل إيه فى تاتو الإكس بعد الفركشة؟

فيديو معلوماتى.. ممكن تعمل إيه فى تاتو الإكس بعد الفركشة؟

الأرصاد: طقس مستقر خلال الأيام المقبلة وشبورة مائية كثيفة ببعض المناطق

الأرصاد: طقس مستقر خلال الأيام المقبلة وشبورة مائية كثيفة ببعض المناطق

الأهلى: تقديم ملف كامل لـ"الكاف" لاتخاذ موقف ضد تجاوزات مباراة الهلال

الأهلى: تقديم ملف كامل لـ"الكاف" لاتخاذ موقف ضد تجاوزات مباراة الهلال

التعليم تعلن ضوابط مواجهة الأوبئة والفيروسات استعدادا للترم الثانى

التعليم تعلن ضوابط مواجهة الأوبئة والفيروسات استعدادا للترم الثانى

الصحة:استعدادات خاصة لفحص المصريين العائدين من ووهان الصينية

الصحة:استعدادات خاصة لفحص المصريين العائدين من ووهان الصينية

مصرع 20 شخصا خلال تدافع فى قداس بتنزانيا

مصرع 20 شخصا خلال تدافع فى قداس بتنزانيا

البورصة تدشن اليوم مؤشر EGX 70 EWI لتنويع أدوات قياس أداء السوق

البورصة تدشن اليوم مؤشر EGX 70 EWI لتنويع أدوات قياس أداء السوق

صراع "جوارديولا vs مورينيو" يتجدد في قمة توتنهام ضد مانشستر سيتي اليوم

صراع "جوارديولا vs مورينيو" يتجدد في قمة توتنهام ضد مانشستر سيتي اليوم

تكميلية النواب بالجيزة وملوى: 140 مقرا انتخابيا بـ124 دولة يومى 7 و8 فبراير

تكميلية النواب بالجيزة وملوى: 140 مقرا انتخابيا بـ124 دولة يومى 7 و8 فبراير

اتحاد الكرة يدرس ترحيل قمة الأهلي و الزمالك بسبب أفريقيا وإجهاد السوبر

اتحاد الكرة يدرس ترحيل قمة الأهلي و الزمالك بسبب أفريقيا وإجهاد السوبر

شاهد.. استخدام الذكاء الاصطناعى فى الكشف عن فيروس كورونا

شاهد.. استخدام الذكاء الاصطناعى فى الكشف عن فيروس كورونا

اليوم.. إعلان نتيجة أولى ثانوى فى المدارس والصف الثانى على موقع الوزارة

اليوم.. إعلان نتيجة أولى ثانوى فى المدارس والصف الثانى على موقع الوزارة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة