جنايات المنصورة تقضى بالسجن 6 سنوات لجدة الطفلة جنة بتهمة قتلها بالتعذيب

قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد ، برئاسة المستشار نسيم بيومى ، رئيس الدائرة السادسة بالحكم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات على صفاء عبد اللطيف المتهمة بتعذيب وقتل حفيدتها جنة بـ "التعذيب "

صدر الحكم بعضوية المستشارين فاروق محمد فخرى وامير السيد احمد وممثلا النيابة محمد فتحى الشاورى ويوسف عبد العزيز وأمانة سر أحمد الحنفى أحمد فى القضية رقم 14167 لسنة 2019 جنايات شريين والمقيده برقم 1148 لسنة 2019 كلى شمال الدقهلية والمتهمه فيها صفاء عبد الفتاح عبد العزيز الزغبى، بتعذيب حفيدتها الطفلة جنة محمد سمير، ذات الـ5 سنوات والتي توفيت متأثرة بإصابتها نتيجة التعذيب..

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شربين بورود بلاغ لمركز شرطة شربين من مستشفى شربين العام يفيد بوصول الطفلة "جنة "، عمرها 5 سنوات، ومقيمة لدى أسرتها بقرية بساط كريم الدين بدائرة مركز شربين، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وبها آثار حروق بمنطقة الحوض حول الأعضاء التناسلية الخارجية، وتورم بالطرف السفلى الأيسر، وتم تحويلها إلى مستشفى المنصورة الدولي.

وانتقل ضباط وحدة مباحث شربين لمكان الواقعة، وبسؤال جد الطفلة لوالدها اتهم جدة الطفلة لوالدتها وتدعى "صفاء"، ربة منزل، ومقيمة بذات القرية، بالتعدي عليها بالضرب، وتسخين آلة حادة، وكى الطفلة لتبولها لا إراديا..

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمة، وبمواجهتها أنكرت ما نسب إليها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14167 لسنة 2019 جنح مركز شربين، يذكر ان أمر المستشار خالد خضر المحامى العام لنيابات شمال الدقهلية بإحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، بعد وصول تقرير الطب الشرعي، والذى أكد أن القضية رقم 14167 لسنة 2019 بشأن فحص وتشريح جثة الطفلة المجنى عليها الطفلة "جنة محمد سمير" .