جمهورية توجو وفنلندا توقعان اتفاقا لتعزيز التعاون الثنائى

وكالات

وقعت جمهورية توجو، بروتوكول اتفاق إطار تعاون مع جمهورية فنلندا، وذلك على هامش زيارة وفد توجولى رفيع، برئاسة وزير الخارجية التوجولي روبير دوسى، للعاصمة الفنلندية هلسنكى.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أكدا الجانبان أن اتفاق التعاون الموقع من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية فى مجالات تنموية مختلفة بين لومى وهلسنكي.

وتأمل توجو أن يمكّن اتفاق التعاون رجال الأعمال الفنلنديين من الاستثمار لديها، فى قطاعات بينها الاتصالات والزراعة والمعادن.

وكانت فنلندا قد أعلنت 2018م عن تخصيص 114 مليون يورو لتعزيز قدرة إفريقيا على توليد الطاقة على مدى السنوات الأربعة القادمة.

كانت حكومة توجو، حددت يوم 22 فبراير القادم موعدًا لإجراءات الانتخابات الرئاسية المقرر أن يشارك فيها الرئيس الحالى فور نياسينجبي، بحثًا عن ولاية رئاسية رابعة حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأفاد مرسوم رئاسى صادر عن الحكومة التوجولية أن الحملة الانتخابية ستفتتح فى 6 فبراير وتنتهى فى 20 من نفس الشهر، وستكون الانتخابات الرئاسية المرتقبة، أول انتخابات تشارك فيها الجالية التوجولية بالخارج، وذلك بعد تصويت البرلمان شهر نوفمبر الماضى على قانون يسمح بذلك.

وينتظر أن تصّوت قوات الدفاع والأمن التوجولية قبل 72 ساعة من موعد تصويت المدنيين، وهو تقليد دأبت عليه البلاد، وتقول السلطات إن الهدف منه "ضمان تأمين العملية الانتخابية".

وكانت عدد من أحزاب المعارضة، ومنظمات المجتمع المدنى قد دعت فى 13 نوفمبر الماضى إلى إلغاء المسار الانتخابي، وفتح حوار من أجل إعادة تشكيل المحكمة الدستورية، واللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، ومراجعة اللائحة الانتخابية.