تنفيذي الأقصر يدعم المشروعات وخدمات المواطنين بمدن المحافظة بعدة موافقات

الأقصر – أحمد مرعى

صرح محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، عن إصدار عدة موافقات لخدمة المشروعات وخدمة المجتمع الأقصرى فى فعاليات أول جلسات المجلس التنفيذى لمحافظة الأقصر لعام 2020، وذلك برئاسة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والذى عقد بديوان المحافظة وحضور كل من اللواء أشرف موافى سكرتير عام المحافظة، واللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات ومديرى الإدارات المختلفة، حيث تم خلالها مناقشة عدة موضوعات هامة على رأسها قيام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمعاينة الأرض المقرر إقامة محطة صرف صحى عليها بمركز القرنة.

وأضاف نائب محافظ الأقصر في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم فى أول مجلس تنفيذى عقد بديوان المحافظة الموافقة على تطوير مكتب تموين مركز البياضية وتحويله إلى مكتب نموذجى لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، وتمت الموافقة على مخاطبة الهيئة العامة للطرق والكبارى بشأن إصلاح موقع الانهيار الذى حدث على الطريق الزراعى إسنا - الأقصر، والجانب الغربى لترعة الرمادى بمركز إسنا، ووافقت منطقة الأقصر الأزهرية على إطلاق اسم الشيخ محمد الطاهر الحامدى على معهد بنين أرمنت الحيط الإعدادى الثانوى بمركز أرمنت.

وأكد محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، أنه تمت الموافقة على نقل معدية الأهالى بالبر الشرقى أمام معبد الأقصر، إلى موقعها الجديد بجوار مستشفى الأقصر العام، وذلك تيسيراً على المواطنين، وفيما يتعلق بشكاوى مواطنى مركز إسنا من غلق مستشفى إسنا المركزى القديمة، أفادت مسئولة الصحة أن جارى التشغيل التجريبى لمستشفى إسنا، ومن المقرر دخولها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل خلال شهر مارس المقبل، وشملت قرارات المجلس الموافقة على رفع قيمة الكارتة الشهرية للسيارات الأجرة العاملة بين المحافظات من 50 إلى 65 جنيهاً أسوة بالمحافظات المجاورة، وإلغاء الكارتة الخاصة بالمبيت، وذلك مع عدم تأثر المواطن نهائياً بتلك الزيادة.