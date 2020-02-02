تكميلية النواب بالجيزة وملوى: 140 مقرا انتخابيا بـ124 دولة يومى 7 و8 فبراير

كتبت هدى أبو بكر

يبلغ عدد الدول التى يجرى فيها تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى بالمنيا، 124 دولة بالعالم، ويأتى عدد اللجان الفرعية بهذه الدول 140 مقرا انتخابيا.



وتستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين فى الخارج للتصويت يومي الجمعة والسبت 7 و 8 فبراير 2020 وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة.



وكلفت وزارة الخارجية البعثات المصرية في الخارج لبدء التواصل مع الجاليات المصرية في دول الاعتماد، والتي يحق لها التصويت في الدوائر المعنية بالانتخابات التكميلية للتعريف بالجدول الزمني للانتخاب التكميلي، فضلاً عن اتخاذ كافة الاجراءات لتوفير المناخ الملائم لإجراء عملية التصويت بأكبر قدر ممكن من التيسير على المواطنين، وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات ، المعنية بإدارة العملية الانتخابية .



وكان المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات ، أكد ل اليوم السابع أن الهيئة تنسق حاليا مع وزارة الخارجية للانتهاء من كافة التجهيزات المتعلقة بتصويت المصريين فى الخارج.



وبلغ عدد المرشحين فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى، 12 مرشحًا، منهم 4 مرشحين بدائرة الجيزة، بينما يخوض السباق بدائرة ملوى بالمنيا 8 مرشحين.



وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات باب تلقى طلبات الترشح بالدائرتين لوفاة شاغليهما محمد بدوى دسوقى عن دائرة الجيزة، وأحمد شمروخ عن دائرة ملوى بالمنيا، منذ الأول من يناير الجارى، وأغلقت باب تلقى طلبات الترشح فى 8 يناير.



​ومنذ تشكيل مجلس النواب فى يناير 2016 قامت البعثات المصرية في الخارج بتنظيم انتخابات تكميلية على مستوى 7 دوائر (دائرة أشمون بالمنوفية/ الدائرة الأولى ومقرها قسم أول العريش بمحافظة شمال سيناء/ الدائرة الثامنة ومقرها مركز زفتى بمحافظة الغربية/ الدائرة الرابعة ومقرها مركز طامية بمحافظة الفيوم/ دائرة جرجا بسوهاج/ دائرة مركز الفيوم/ دائرة حدائق القبة).​​



وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات ترتيباتها المتعلقة بالانتخابات التكميلية لمجلس النواب والتى تنطلق فى الخارج يومى 7 و8 فبراير، وتستأنف الدعاية الانتخابية فى الداخل يوم 9 فبراير، وتبدأ فترة الصمت الدعائى يوم 10 فبراير، وتنطلق الانتخابات فى الداخل يومى 11 و12 فبراير.



وفى حالة الإعادة يجرى تصويت المصريين بالخارج يومى 6 و7 مارس، وتستأنف الدعاية الانتخابية بالداخل يوم 8 مارس، وبدء الصمت الدعائى يوم 9 مارس، على أن تبدأ عملية التصويت بالداخل يومى 10 و11 مارس، وصولا إلى إعلان النتائج فى موعد أقصاه 17 مارس القادم.