تعليم البحر الأحمر: إعلان نتيجة امتحانات الإعدادية الثلاثاء المقبل

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال هشام منير، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة الثلاثاء المقبل، وأن عمليات التصحيح والحصر جارية بشكل دقيق ومميز.



وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عملية التصحيح للأوراق امتحانات الإعدادية بدأت يوم 26 يناير الجارى، مؤكداً أن عمليات التصحيح والحصر تتم أولاً بأول وأن هناك نتائج مبشرة بأن تكون نسبة النجاح العامة مرتفعة.



وأوضح أن سبب التأخير أن هناك مسافات كبيرة بين الإدارات التعليمية المختلفة فى محافظة البحر الأحمر، حيث إن المسافة ما بين الغردقة والشلاتين أكثر من 600 كيلو، مؤكدًا أنه لابد من الانتهاء من الامتحانات لحين إحضار أوراق الامتحانات لتصحيحها ولا يمكن التصحيح بشكل يومى.



وتابع: أن المديرية حرصت على أن تكون الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط، وهذا ما تم رصده من رضا الطلاب خلال عملية الامتحانات، مؤكداً أن النسبة ستكون مرتفعة هذا العام.



وكان عقد هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اجتماعاً مع موجهى عموم المواد الأساسية ورئيس لجنة النظام والمراقبة للصف الثالث الإعدادى، العام والمهنى، بشأن البدء فى تصحيح امتحان الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية اعتبارامن يوم 26 يناير الجارى.



كما اجتمع مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، مع موجهى الأنشطة بشأن الأنشطة الشتوية خلال إجازة نصف العام الدراسى.



وكان قام مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، بعدة جولات تفقدية أثناء الامتحانات في الشهادة الاعدادية، وذلك للاطمئنان على سير إمتحانات الشهادة الإعدادية، حيث قام بتفقد عدة لجان منها لجنة مدرسة آل برهان للتعليم الأساسى، ومدرسة وليد الجعفرى، وقام بسؤال الطلاب عن الامتحانات والذين أعربوا عن سعادتهم اتجاهها، حيث إنه لم تأت أى شكوى من الطلبة بخصوص المادة.



يذكر أن عدد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر والخاصة بالتعليم العام 53 لجنة تشمل مدينة الغردقة، غارب، القصير، سفاجا، ومرسى علم، الشلاتين، حلايب، وعدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات 6275 طالبا، أما التعليم الفني عدد اللجان 4 والطلبة المتقدمين يبلغ عددهم 487 طالبا.