"تعليم أسوان": الوزارة توافق على إنشاء 6 مدارس بالمحافظة

أسوان - عبد الله صلاح

قال الدكتور السيد الفيومى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسوان، إن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وافق على طرح إنشاء 6 مدارس بالمحافظة، وذلك بعدد 73 فصلا وبتكلفة إجمالية 36,2 مليون جنيه.

وأضاف الدكتور السيد الفيومى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، أنه سيتم بالتوازى أيضاً تسليم مواقع العمل لإنشاء 8 مدارس جديدة تضم 96 فصل وبتكلفة إجمالية 52,2 مليون جنيه، موضحاً بأنه سيتم أيضاً تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد لـ 6 مدارس بعدد 123 فصل وبتكلفة 62 مليون جنيه، كما سيتم أيضاً طرح إجراء الصيانة الشاملة لـ 27 مدرسة أخرى، علاوة على الإنتهاء من تسليم 2550 مقعد جديد طبقاً لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث تم توزيعها على المدارس التى تعانى من وجود عجز فى المقاعد المدرسية.

وفى سياق متصل، إعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نتيجة الفصل الدراسى الأول لامتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2019/2020 بنسبة نجاح بلغت 77,5 %، وذلك بحضور الدكتور السيد الفيومى مدير عام التربية والتعليم، والمهندس هشام عطية مدير منطقة أسوان للأبنية التعليمية.

ووجه اللواء أشرف عطية التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين فى إمتحانات الفصل الدراسى الأول، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا فى مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والإزدهار فى المستقبل.

وكلف المحافظ، مدير عام التربية والتعليم بمتابعة العملية التعليمية فى مختلف مدارس المحافظة قبل بدء الفصل الدراسى الثانى، والتأكد من تسليم الكتب الدراسية لجميع الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة، بجانب سلامة المبانى المدرسية ودورات المياه والأسوار وكافة المستلزمات التعليمية، مطالباً بتحليل النتائج لمختلف المواد الدراسية على مستوى الإدارات التعليمية فى المراكز والمدن للتغلب على السلبيات وتعظيم الإيجابيات حتى يتسنى لمتخذى القرار إتخاذ اللازم خلال الدور الثانى لتحقيق نتائج أفضل للعام الدراسى الحالى.