سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 فبراير 2020 10:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"تعليم أسوان": الوزارة توافق على إنشاء 6 مدارس بالمحافظة

الأحد، 02 فبراير 2020 06:00 ص
"تعليم أسوان": الوزارة توافق على إنشاء 6 مدارس بالمحافظة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور السيد الفيومى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسوان، إن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وافق على طرح إنشاء 6 مدارس بالمحافظة، وذلك بعدد 73 فصلا وبتكلفة إجمالية 36,2 مليون جنيه.

وأضاف الدكتور السيد الفيومى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، أنه سيتم بالتوازى أيضاً تسليم مواقع العمل لإنشاء 8 مدارس جديدة تضم 96 فصل وبتكلفة إجمالية 52,2 مليون جنيه، موضحاً بأنه سيتم أيضاً تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد لـ 6 مدارس بعدد 123 فصل وبتكلفة 62 مليون جنيه، كما سيتم أيضاً طرح إجراء الصيانة الشاملة لـ 27 مدرسة أخرى، علاوة على الإنتهاء من تسليم 2550 مقعد جديد طبقاً لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث تم توزيعها على المدارس التى تعانى من وجود عجز فى المقاعد المدرسية.

وفى سياق متصل، إعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نتيجة الفصل الدراسى الأول لامتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2019/2020 بنسبة نجاح بلغت 77,5 %، وذلك بحضور الدكتور السيد الفيومى مدير عام التربية والتعليم، والمهندس هشام عطية مدير منطقة أسوان للأبنية التعليمية.

ووجه اللواء أشرف عطية التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين فى إمتحانات الفصل الدراسى الأول، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا فى مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والإزدهار فى المستقبل.

وكلف المحافظ، مدير عام التربية والتعليم بمتابعة العملية التعليمية فى مختلف مدارس المحافظة قبل بدء الفصل الدراسى الثانى، والتأكد من تسليم الكتب الدراسية لجميع الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة، بجانب سلامة المبانى المدرسية ودورات المياه والأسوار وكافة المستلزمات التعليمية، مطالباً بتحليل النتائج لمختلف المواد الدراسية على مستوى الإدارات التعليمية فى المراكز والمدن للتغلب على السلبيات وتعظيم الإيجابيات حتى يتسنى لمتخذى القرار إتخاذ اللازم خلال الدور الثانى لتحقيق نتائج أفضل للعام الدراسى الحالى.

 


التربية والتعليم

مدارس

اسوان

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. ممكن تعمل إيه فى تاتو الإكس بعد الفركشة؟

فيديو معلوماتى.. ممكن تعمل إيه فى تاتو الإكس بعد الفركشة؟

الأرصاد: طقس مستقر خلال الأيام المقبلة وشبورة مائية كثيفة ببعض المناطق

الأرصاد: طقس مستقر خلال الأيام المقبلة وشبورة مائية كثيفة ببعض المناطق

الأهلى: تقديم ملف كامل لـ"الكاف" لاتخاذ موقف ضد تجاوزات مباراة الهلال

الأهلى: تقديم ملف كامل لـ"الكاف" لاتخاذ موقف ضد تجاوزات مباراة الهلال

التعليم تعلن ضوابط مواجهة الأوبئة والفيروسات استعدادا للترم الثانى

التعليم تعلن ضوابط مواجهة الأوبئة والفيروسات استعدادا للترم الثانى

الصحة:استعدادات خاصة لفحص المصريين العائدين من ووهان الصينية

الصحة:استعدادات خاصة لفحص المصريين العائدين من ووهان الصينية

مصرع 20 شخصا خلال تدافع فى قداس بتنزانيا

مصرع 20 شخصا خلال تدافع فى قداس بتنزانيا

البورصة تدشن اليوم مؤشر EGX 70 EWI لتنويع أدوات قياس أداء السوق

البورصة تدشن اليوم مؤشر EGX 70 EWI لتنويع أدوات قياس أداء السوق

صراع "جوارديولا vs مورينيو" يتجدد في قمة توتنهام ضد مانشستر سيتي اليوم

صراع "جوارديولا vs مورينيو" يتجدد في قمة توتنهام ضد مانشستر سيتي اليوم

تكميلية النواب بالجيزة وملوى: 140 مقرا انتخابيا بـ124 دولة يومى 7 و8 فبراير

تكميلية النواب بالجيزة وملوى: 140 مقرا انتخابيا بـ124 دولة يومى 7 و8 فبراير

اتحاد الكرة يدرس ترحيل قمة الأهلي و الزمالك بسبب أفريقيا وإجهاد السوبر

اتحاد الكرة يدرس ترحيل قمة الأهلي و الزمالك بسبب أفريقيا وإجهاد السوبر

شاهد.. استخدام الذكاء الاصطناعى فى الكشف عن فيروس كورونا

شاهد.. استخدام الذكاء الاصطناعى فى الكشف عن فيروس كورونا

اليوم.. إعلان نتيجة أولى ثانوى فى المدارس والصف الثانى على موقع الوزارة

اليوم.. إعلان نتيجة أولى ثانوى فى المدارس والصف الثانى على موقع الوزارة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة