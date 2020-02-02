تعرف على كيفية تطوير ميدان التحرير وأبرز ما تم حتى الآن.. فيديو

كتب أحمد حسن

شهد ميدان التحرير أعمال تطوير للميدان بالكامل بداية من مدخل الميدان من عبد المنعم رياض والحدائق الموجودة بالميدان بالكامل، حيث تم إزالة الحدائق الموجودة بالميدان، ويتم إعادة زراعتها بالنخيل ونباتات الزينة، كما تم زراعة المنطقة السطحية لجراج التحرير بأشجار الزيتون والنخيل، ونشر المقاعد بطول الحدائق الموجودة بالميدان‪.‬

كما شهدت المنطقة المواجهة لمجمع التحرير تجهيز أماكن لزراعة النخيل بالإضافة إلى تجهيز حديقة المجمع لزراعتها بالنخيل وأشجار الزيتون، بالإضافة إلى استحداث منظومة إنارة لميدان التحرير بالكامل لإظهار الميدان مضاء بالكامل مع توزيع الإنارة التجميلية بجوار النخيل المنتشر بالميدان‪.‬

وتشهد صينية الميدان تنفيذ قاعدة كبيرة سيتم تثبيت المسلة الفرعونية التى تزن 100 طن تقريبا، والتى تم نقلها من منطقة صان الحجر بالشرقية الأثرية، بالإضافة إلى تجهيز قواعد لتثبيت 4 تماثيل كباش يتم نقلها من الفناء الأول خلف الصرح الأول بمعبد الكرنك بمدينة الاقصر، والتى بدأء نقلها بالفعل بعد ترميمها‪.‬

ومن المقرر أن يتم إنشاء نافورة دائرية بمحيط المسلة الفرعونية التى سيتم تثبيتها بالميدان، وهو ما أكده المهندس هانى فرحات، أحد مهندسى التنفيذ بالمشروع، لتظهر الصينية بها المسلة و4 تماثيل للكباش الفرعونية والنافورة التى تحيط بالمسلة وأماكن لاند سكيب‪ .‬

وتهدف أعمال التطوير إلى إحياء أشهر ميادين وصر والعالم، وجعله مزارا سياحيا وأثريا، بعد وضعه فى أبهى صورة ضمن خطط التطوير التى يتم تنفيذها فى محافظة محافظة القاهرة، لإعادتها لدورها الثقافى والتاريخى والسياحى، خاصة مع انتقال الوزرات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة الجارى تنفيذها الآن‪.‬

ويشهد ميدان التحرير أعمال دهانات لوجهات العقارات المطلة على الميدان لتظهر بلون موحد، وهى عقارات تراثية أنشأها الخديوى، بالإضافة إلى توحيد واجهات المحال، وإزالة كل الإعلانات التى تؤثر على الشكل العام بالميدان، كما تم إزالة المنشأت الخرسانية التى تواجه صينية الميدان المواجهة لمبنى مجمع التحرير، ويتم الأن تجهيزها لزراعة الأشجار والنخيل ونشر مقاعد الجلوس بها‪.‬

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، تفقد اعمال تطوير الميدان، استمع خلالها إلى موقف أعمال التطوير التى يجرى العمل عليها خلال الفترة الحالية، والتى تنفذها شركة المقاولون العرب، حيث بدأ العمل فعلياً في أعمال زراعة النخيل وأشجار الزيتون في المنطقة المحيطة بالميدان، وإزالة اللافتات التى تحجب واجهات العمارات ذات الطراز العمرانى المتميز، وكذا تجهيز "صينية" الميدان ، تمهيداً لنقل المسلة الفرعونية لتزين صينية الميدان، فضلاً عن دهان واجهات المحلات والعمارات لكى يكون هناك تناسق للمنطقة التاريخية، وسيضم الميدان ايضا نافورة واعمالا مائية وإضاءات ، كما تفقد رئيس الوزراء أيضاً اعمال التطوير والتجميل اعلى جراج التحرير، حيث ووجّه رئيس الوزراء بوضع برنامج زمني محدد لإتمام أعمال التطوير للميدان، واعادة رونقه، وابرازه على نحو حضاري، بما يشمل رفع كفاءة الميدان المخطط تزيينه بمسلة فرعونية وعدد من تماثيل الكباش، حيث سيتم نقل أربعة تماثيل ضخمة لكباش (تماثيل علي شكل ابي الهول برأس كبش)، وهى الموجودة بالفناء الأول خلف الصرح الأول بمعبد الكرنك بمدينة الأقصر.

ووجّه رئيس الوزراء بوضع برنامج زمني محدد لإتمام أعمال التطوير للميدان، واعادة رونقه، وابرازه على نحو حضاري، بما يشمل رفع كفاءة الميدان المخطط تزيينه بمسلة فرعونية وعدد من تماثيل الكباش، حيث سيتم نقل أربعة تماثيل ضخمة لكباش (تماثيل علي شكل ابي الهول برأس كبش)، وهى الموجودة بالفناء الأول خلف الصرح الأول بمعبد الكرنك بمدينة الاقصر.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الجولة: ميدان التحرير هو أحد أشهر الميادين في مصر، بل وفي العالم، والحكومة مهتمة بإظهاره في أبهى صورة، ليكون مزاراً، ضمن المزارات الأثرية والسياحية في المنطقة، مضيفاً أن هناك تكليفا من الرئيس السيسي بتطوير القاهرة التاريخية، مع انتقال الوزارات الحكومية في العام المقبل للعاصمة الادارية، وهو ما يسمح بعودة القاهرة لدورها التاريخي والثقافي والسياحي والأثري، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في المحافظة، خاصة المتعلقة بالإنتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، كما يتم حالياً تنفيذ عدد آخر من المشروعات ضمن خطة التطوير.