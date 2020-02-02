تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

كتب هانى الحوتى

حافظ البنك التجارى الدولى، على صدارة قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضى، للأسبوع الثانى عشر على التوالى، بحجم تداول بلغ 4.3 مليون ورقة، وبقيمة تداول 367.9 مليون جنيه، تلاها "حديد عز" بحجم تداول بلغ 14.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 125 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 46.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 106.7 مليون جنيه، ثم "السويدى إليكتريك" بحجم تداول 9.1 مليون ورقة وبقيمة تداول 100.5 مليون جنيه، ثم "بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية" بحجم تداول 20.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 92.7 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

وفى المركز السادس "سيدى كرير للبتروكيماويات" بحجم تداول بلغ 9.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 89.8 مليون جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 4.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 85.5 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 46.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 74.7 مليون جنيه، وفى التاسع "الحديد والصلب المصرية" بحجم تداول 35.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 74.7 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "الشرقية-ايسترن كومبانى" بحجم تداول بلغ 4.8 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 71.4 مليون جنيه.

وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 10.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 708.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.6% عن الأسبوع الماضى، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 391.1 مليار جنيه إلى 400 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.3%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 204.5 مليار جنيه إلى 205.9 مليار جنيه بنسبة نمو 0.7%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 595.6 مليار جنيه إلى 605.9 مليار جنيه بنسبة نمو 1.7%، وصعد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.3 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 7.7%.