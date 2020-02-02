سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 فبراير 2020 08:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

الأحد، 02 فبراير 2020 04:00 ص
تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حافظ البنك التجارى الدولى، على صدارة قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضى، للأسبوع الثانى عشر على التوالى، بحجم تداول بلغ 4.3 مليون ورقة، وبقيمة تداول 367.9 مليون جنيه، تلاها "حديد عز" بحجم تداول بلغ 14.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 125 مليون جنيه.
 
 وجاء فى المركز الثالث "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 46.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 106.7 مليون جنيه، ثم "السويدى إليكتريك" بحجم تداول 9.1 مليون ورقة وبقيمة تداول 100.5 مليون جنيه، ثم "بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية" بحجم تداول 20.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 92.7 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.
 
 
وفى المركز السادس "سيدى كرير للبتروكيماويات" بحجم تداول بلغ 9.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 89.8 مليون جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 4.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 85.5 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 46.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 74.7 مليون جنيه، وفى التاسع "الحديد والصلب المصرية" بحجم تداول 35.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 74.7 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "الشرقية-ايسترن كومبانى" بحجم تداول بلغ 4.8 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 71.4 مليون جنيه.
 
وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 10.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 708.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.6% عن الأسبوع الماضى، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 391.1 مليار جنيه إلى 400 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.3%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 204.5 مليار جنيه إلى 205.9 مليار جنيه بنسبة نمو 0.7%.
 
كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 595.6 مليار جنيه إلى 605.9 مليار جنيه بنسبة نمو 1.7%، وصعد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.3 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 7.7%.
 

البورصة المصرية

البورصة

بورصة

بورصه

اخبار البورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صراع "جوارديولا vs مورينيو" يتجدد في قمة توتنهام ضد مانشستر سيتي اليوم

صراع "جوارديولا vs مورينيو" يتجدد في قمة توتنهام ضد مانشستر سيتي اليوم

تكميلية النواب بالجيزة وملوى: 140 مقرا انتخابيا بـ124 دولة يومى 7 و8 فبراير

تكميلية النواب بالجيزة وملوى: 140 مقرا انتخابيا بـ124 دولة يومى 7 و8 فبراير

البورصة تدشن اليوم مؤشر EGX 70 EWI لتنويع أدوات قياس أداء السوق

البورصة تدشن اليوم مؤشر EGX 70 EWI لتنويع أدوات قياس أداء السوق

اتحاد الكرة يدرس ترحيل قمة الأهلي و الزمالك بسبب أفريقيا وإجهاد السوبر

اتحاد الكرة يدرس ترحيل قمة الأهلي و الزمالك بسبب أفريقيا وإجهاد السوبر

شاهد.. استخدام الذكاء الاصطناعى فى الكشف عن فيروس كورونا

شاهد.. استخدام الذكاء الاصطناعى فى الكشف عن فيروس كورونا

اليوم.. إعلان نتيجة أولى ثانوى فى المدارس والصف الثانى على موقع الوزارة

اليوم.. إعلان نتيجة أولى ثانوى فى المدارس والصف الثانى على موقع الوزارة

يوفنتوس يستدرج فيورنتينا لتأمين صدارة الدوري الإيطالي

يوفنتوس يستدرج فيورنتينا لتأمين صدارة الدوري الإيطالي

دفع رسوم زيارة المتحف الكبير بوسائل إلكترونية.. اقرأ التفاصيل بالقانون

دفع رسوم زيارة المتحف الكبير بوسائل إلكترونية.. اقرأ التفاصيل بالقانون

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة توصيل موظفى الكهرباء للتيار بالمخالفة للقانون

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة توصيل موظفى الكهرباء للتيار بالمخالفة للقانون

انقطاع المياه غدًا عن شبين الكوم بالمنوفية لغسيل الشبكات

انقطاع المياه غدًا عن شبين الكوم بالمنوفية لغسيل الشبكات

قانون المعاشات يفجر الأوضاع فى قطر.. وغلاء الأسعار يضرب الدوحة "فيديو"

قانون المعاشات يفجر الأوضاع فى قطر.. وغلاء الأسعار يضرب الدوحة "فيديو"

غدًا.. اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

غدًا.. اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة