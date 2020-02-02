تعرف على أسعار الخضروات والفواكة بأسواق محافظة الغربية

تشهد أسواق الخضر والفواكة بمحافظة الغربية، انخفاضا فى أسعار أصناف الخضر والفواكهة، وشهدت الأسواق إقبالا كبيرا من المواطنين على الأسواق ومعارض "تحيا مصر" والتى تنظمها مباحث التموين بالغربية برئاسة العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بمدينة المحلة برئاسة المقدم محمد زايد رئيس مباحث التموين بالمحلة، على شراء أصناف الخضر والفاكهة المختلفة بأسعار أقل عن مثيلتها بالأسواق.

وينشر" اليوم السابع" أسعار الخضروات والفواكة واللحوم والبقوليات والبيض فى الأسواق اليوم السبت، حيث تُباع الطماطم 3 كيلو بـ10جنيهات، بطاطس 5جنيهات، خيار كيلو وربع بـ7جنيهات، فلفل 8 جنيهات، جزر5 جنيهات، الكوسه 6جنيهات، بطاطا 4 جنيهات، باذنجان أبيض 5 جنيهات، باذنجان أسمر 5 جنيهات، شطه 7جنيهات، يوسفي بلدي 3 كيلو بـ10جنيهات، يوسفي صيني 4 كيلو بـ10جنيهات، برتقال بصره 5جنيهات، برتقال سكرى 4 جنيهات، تفاح أحمر 17جنيه، تفاح أخضر17جنيه، موز 8 جنيهات، كيوى 24جنيه ، أناناس 8 جنيهات، فراولة 12جنيه، جوافة 12جنيها، كرنب 10جنيهات، كرنبيط 10جنيهات، فاصوليا 11جنيها، بسله 13جنيها.

كما يُباع البيض الأبيض 38 جنيه، والبيض بلدى بـ45جنيه.

كما يتراوح سعر كليو العدس الأصفر بين 14، 16جنيه، عدس بجبه 12جنيه، فاصوليا20جنيه، لوبيا 20 جنيه، فول مستورد 12جنيه، فول بلدى 22جنيه، فول مدشوش 22جنيه، حمص شام 14جنيه، حمص طبيخ 11جنيه، حلبه حصى 18جنيه.

كما تُباع الدواجن بـ26جنيه للكيلو، أوراك 31 جنيها، صدور 34 جنيها، بانبيه 62 جنيها، دبابيس 33 جنيها، كبد وقوانص 31جنيها.

فتباع اللحمة البلدى بسعر 85 جنيه للكيلو، واللحمة الكبيرة بـ70جنيه، اللحمه الضاني بـ85جنيه.

ومن جانبه، صرح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن مديرية التموين ومباحث التموين بالغربية قاموا بشن قوافل غذائية بأسعار تنافسية أقل من سعر السوق 25%، مما أدى إلى إجبار التجار إلى خفض الأسعار داخل الأسواق، مضيفا: أنه تم تنظيم شوادر ثابتة بجميع مراكز ومدن المحافظة لبيع الخضروات والفاكهة بأقل من سعر السوق.