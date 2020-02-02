تدريب أكثر من 9000 موظف بالصين للمشاركة فى علاج المصابين بفيروس كورونا

كتبت هند عادل

كشف تقرير لوكاله شينخوا الصينية عن قيام مسئولي الصحة والوقاية من الأوبئة ومكافحتها بمقاطعة قانسو بتدريب أكثر من 9000 من العاملين في المجال الطبي على المشاركة في الإصابة بعدوى فيروس كورونا الجديدة من خلال منصات التشاور عن بعد وغيرها من الوسائل للحماية من فيروس كورونا الجديد.

ووفقا للتقرير أكد مسئولو الطب الوقائى أن التدريب المطبق على الإنترنت يعني منصة مركز الاستشارات عن بعد لتنظيم خبراء الرعاية الطبية ذات الصلة لاستهداف التعامل مع المصابين بفيروس كورونا الجديد ولدعم المؤسسات الطبية متعددة المستويات في 14 محافظة ومدينة في المقاطعة من طاقم التمريض الذي أجرى تدريبًا عبر الإنترنت حول استخدام معدات الحماية ، وحماية المرضى ورعايتهم ، وإعداد العيادات .

كما أصدرت مقاطعة قانسو لوائح فنية مثل الخطة الفنية للوقاية والسيطرة على الالتهاب الرئوي من عدوى فيروس كورونا الجديد و خطة الوقاية والعلاج من الطب الصيني التقليدي لالتهاب رئوي من فيروس كورونا الجديد من النوع في مقاطعة قانسو فى شكل تجريبى،بالإضافة إلى توفير التدابير والحالات واكتشاف حالات الطوارئ والإبلاغ عنها والتحقيقات الوبائية وجمع العينات واختبارها وإدارة الحالات وإرشادات للطاقم الطبى.

قام بالتدريب مجموعة من خبراء العلاج الطبي كما تم إنشاء منصة استشارية عبر الإنترنت لتفشي المرض لتقديم الاستشارات والاستشارات العامة للجمهور الذين يخضعون للحجر الصحي في المنزل أو لديهم أعراض مثل الحمى والتحقق من الحالات المشتبه فيها بشكل فعال ، والحد من تحركات الموظفين غير الضرورية ، وإرسال العيادات الطبية المتنقله لتقليل عدد حالات العدوى في المستشفى وتقديم المشورة النفسية وغيرها من الخدمات للجمهور.