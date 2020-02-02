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تأجيل محاكمة 6 متهمين "بحرق كنيسة كفر حكيم" لـ16 فبراير

الأحد، 02 فبراير 2020 04:32 م
تأجيل محاكمة 6 متهمين "بحرق كنيسة كفر حكيم" لـ16 فبراير المستشار شيرين فهمى
كتب أحمد حسنى

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أجلت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، محاكمة 6 متهمين فى القضية المعروفة "بحرق كنيسة كفر حكيم"، لجلسة 16 فبراير المقبل لاستكمال المرافعة.

والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من : "ع.م، س.ى، ح.ا، ش.س، ي.س، ط.م". 

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية كلا من المستشار رأفت زكى والمستشار حسن السايس وسكرتارية حمدى عبد التواب.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع فى القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا فى منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم التورط فى حريق كنيسة "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013، حيث اشتركوا وأخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه التأثير على السلطة العامة فى أعمالهم مستعملين فى ذلك القوة والعنف حاملين أسلحة نارية وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بـ"شوم – حجارة – زجاجات مولوتوف"، وارتكاب جرائم الحريق العمد بإحدى دور العبادة والسرقة والإتلاف العمدى، وقد وقعت منهم بقصد تنفيذ لغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به وبالجرائم التى تتضمن وضع المتهمين ومجهولون النيران بأحد المبانى الغير معدة للسكن، بأن توجهوا لكنيسة السيدة العذراء بكفر حكيم حاملين الأسلحة النارية وزجاجات مولوتوف ومواد معجلة للاشتعال، وتمكن المتهمان السابع عشر والثامن عشر كسر نافذتها الخلفية وتمكن المتهم السادس عشر من كسر القفل الحديدى للبوابة الرئيسية لها، فيما دخل باقى المتهمين الكنيسة وسكبوا المواد المعجلة للاشتعال، وأضرموا النيران فيها، فأتوا عليها حال منع المتهمان الثانى عشر والثالث عشر الأهالى من التدخل لإطفائها، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة سرقة المنقولات المملوكة للكنيسة، حال حملهم لأسلحة ظاهرة وكان ذلك ليلا، كما أتلفوا الكنيسة، كما حازوا وأحرزوا الأسلحة النارية بغير ترخيص، وأحراز 3 بنادق آلية وفرد خرطوش.


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