بومبيو يحث كازاخستان على الانضمام لواشنطن للضغط على الصين بشأن الويجور

رويترز

حث وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو كازاخستان اليوم الأحد على الانضمام إلى واشنطن للضغط على الصين بشأن معاملتها للأقليات المسلمة فى إقليم شينجيانج، وهى مسألة حساسة بالنسبة لكازاخستان التى تربطها علاقات وثيقة ببكين.

وقال بومبيو خلال زيارة للعاصمة نور سلطان إن الولايات المتحدة تساعد كازاخستان الغنية بالنفط على حماية نفسها من تفشى فيروس كورونا فى الصين المجاورة.

كان التليفزيون الحكومى الصينى قد ذكر أن بكين استدعت ممثلا للسفارة الامريكية اليوم الأربعاء، للاحتجاج على مشروع قانون أيده مجلس النواب الأمريكى بخصوص معاملة بكين لأقلية الويجور المسلمة.