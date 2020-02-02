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بومبيو يحث كازاخستان على الانضمام لواشنطن للضغط على الصين بشأن الويجور

الأحد، 02 فبراير 2020 09:04 ص
بومبيو يحث كازاخستان على الانضمام لواشنطن للضغط على الصين بشأن الويجور وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
رويترز

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حث وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو كازاخستان اليوم الأحد على الانضمام إلى واشنطن للضغط على الصين بشأن معاملتها للأقليات المسلمة فى إقليم شينجيانج، وهى مسألة حساسة بالنسبة لكازاخستان التى تربطها علاقات وثيقة ببكين.

وقال بومبيو خلال زيارة للعاصمة نور سلطان إن الولايات المتحدة تساعد كازاخستان الغنية بالنفط على حماية نفسها من تفشى فيروس كورونا فى الصين المجاورة. 

كان التليفزيون الحكومى الصينى قد ذكر أن بكين استدعت ممثلا للسفارة الامريكية اليوم الأربعاء، للاحتجاج على مشروع قانون أيده مجلس النواب الأمريكى بخصوص معاملة بكين لأقلية الويجور المسلمة.

وقال التقرير التلفزيونى، إن نائب وزير الخارجية شين قانج قدم "مذكرة احتجاج شديدة" لوليام كلاين، مستشار السفارة الأمريكية للشئون السياسية، وحث الولايات المتحدة على وقف تدخلها فى شؤون الصين.

وكان مجلس النواب الأمريكى قد وافق أمس الثلاثاء، بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يطلب من إدارة ترامب تشديد موقفها إزاء حملة الصين على أقلية الويجور المسلمة الأمر الذى أثار غضب بكين.

 
 
 

الولايات المتحدة

مايك بومبيو

الصين

كازاخستان

الويجور

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