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بعد كورونا.. سلالة شديدة الخطورة من أنفلونزا الطيور تهدد الصين.. فيديو

الأحد، 02 فبراير 2020 07:06 م
بعد كورونا.. سلالة شديدة الخطورة من أنفلونزا الطيور تهدد الصين.. فيديو أنفلونزا الطيور
إعداد ـ على عبد الرحمن

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فى الوقت الذى تسعى فيه الصين للوصول إلى علاج لكارثة انتشار فيروس كورونا الذى أصبح مصدر رعب ليس فى الصين فحسب وإنما لكثير من دول العالم، مع وجود أكثر من 14.300 حالة مؤكدة عبر العالم ووفاة نحو 259 شخصًا.. ظهرت كارثة أخرى فى الصين وهى سلالة شديدة الخطورة من أنفلونزا الطيور ببكين تسببت حتى الآن فى إعدام 18 ألف دجاجة.
 
"اليوم السابع" يرصد فى الفيديو التالى الفيروس الجديد وحصيلته حتى الآن:
 
 
1. كارثة جديدة تهدد الصين ظهرت بالتوازى مع فيروس كورونا
2. الفيروس سلالة "شديدة الخطورة" من "إتش 5 إن 1" المسبب لأنفلونزا الطيور.
3.  الفيروس ظهر فى مزرعة تقع بمدينة شاويانج التابعة لمقاطعة هونان.
4.  تسبب الفيروس فى نفوق نحو 4500 دجاجة داخل المزرعة من بين 7850
5.  الحكومة الصينية قالت إنها أعدمت حتى الآن نحو 17828 دجاجة نتيجة تفشى الفيروس
6.  فيروس أنفلونزا الطيور ظهر عام 2003 فى آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأجزاء من أوروبا
7.  تسبب الفيروس منذ ظهوره عام 2003 فى وفاة حوالى 400 شخص
8- ظهور الفيروس فى هذا التوقيت يضع الكثير من الاحتمالات التى تهدد البشر خاصة فى حالة اتحاده مع فيروس كورونا

كورونا

فيروس كورونا

انفلونزا الطيور

انفلونزا الطيور فى الصين

إتش 5 إن 1

H5N1

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