بريطانيا تسعى لتوقيع اتفاق تجارى مع الاتحاد الاوروبى مماثل لاتفاقاتها مع كندا

أ ش أ ووكالات الأنباء

قال وزير الخارجية البريطاني ، دومينيك راب ، إن بلاده ستسعى إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي مماثلة للاتفاقية السارية حاليًا مع كندا، بموجبها يتم فرض تعريفات جمركية ضئيلة والاستفادة من القوانين البريطانية والقوانين الاوروبية.

وأضاف راب - في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلامية محلية حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - "لقد استعدنا السيطرة على قوانينا، لذلك لن نسعى إلى الحصول على محاذاة كبيرة بالقوانين والتشريعات الأوروبية. نحن سنريد التعاون ونتوقع أن ينهج الاتحاد الأوروبي ذات نموذج التعامل التجاري الموقع مع كندا. هذا ما نطمح إليه. إنها فرصة عظيمة لتحقيق النجاح للطرفين".

وكان مسئولون أوروبيون نوهوا محذرين، مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم ، الجمعة ، الماضية، من أن كندا وحدها وصلت إلى حالة التجارة دون فرض تعريفات جمركية؛ لأنها عدلت كثير من قوانينها بما يتماشى مع تشريعات الكتلة الأوروبية.

من جهة أخرى ، يستعد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، لفرض جميع الرسوم الجمركية، على السلع القادمة من دول الاتحاد الأوروبى إلى بريطانيا، وجونسون ينوى، حسب وسائل إعلام، إجراء فحوص كاملة لتلك السلع، بدءا من العام المقبل، وذلك في محاولة لزيادة الضغوط على الاتحاد خلال محادثات تجارية مقبلة.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر بارز فى الحكومة البريطانية قوله: "نعتزم الفحص الكامل لكل واردات الاتحاد الأوروبي.. تصاريح التصدير والتصاريح الأمنية والفحص الصحى للحيوانات وكل سلع البقالة، التي ستمر عبر نقاط التفتيش الحدودية.. هذا سيضاعف التحدي على المستوى العملي عند الحدود في يناير 2021".

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبى الجمعة الماضى ، بموجب اتفاق انتقالي مؤقت يبدأ فترة مدتها 11 شهرا يأمل خلالها رئيس الوزراء، بوريس جونسون، في التفاوض حول اتفاق للتجارة الحرة مماثل لما أبرمته كندا والاتحاد الأوروبي.