سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 فبراير 2020 07:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

برج خليفة يضيء بألوان العلم الصينى تضامنا مع حربها ضد فيروس "كورونا"

الأحد، 02 فبراير 2020 11:19 م
برج خليفة يضيء بألوان العلم الصينى تضامنا مع حربها ضد فيروس "كورونا" برج خليفة بعلم الصين
كتب خالد إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تضامنها مع الصين فى حربها ضد فيروس "كورونا"، والذى انتشر مؤخرا لدى الدولة الأسيوية، وهو ما تسبب فى تعطيل عملية الانتاج فى عدد من الشركات العالمية بالصين، وأيضا ترتب عليه اجلاء كثير من الجنسيات غير الصينية عن الدولة، وتحديدا من مدينة "وهان" بؤرة الفيروس.

برج خليفة، أعلن تضامنه مع الصين فى حربه ضد كورونا، حيث تم اضاءة البرج بالعلم الصينى، وعلق الحساب عبر انستجرام على صورة العلم الصينى قائلا "قلوبنا معكم ولو تباعدت المسافات، نضيء الليلة برج خليفة تضامناً مع مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية"

علم الصين على برج خليفة
علم الصين على برج خليفة
بالحروف الصينية على برج خليفة
بالحروف الصينية على برج خليفة

 

علم مدينة ووهان
علم مدينة ووهان

ووهان بؤرة فيروس كورونا الذي ظهر فيها لأول مرة في ديسمبر الماضى، ومن ثم انتقل إلى مدن أخرى إلى أن وصل الآن إلى أكثر من 24 دول فى العالم.

وأضاءت في أبوظبي مباني "الكابيتال جيت" وسوق أبوظبي العالمي وفندق قصر الإمارات وجسر الشيخ زايد بألوان العلم الصيني.

أما في دبي فقد تمت إضاءة برج خليفة وبرج العرب بالعلم الصيني، وفي مدينة العين أضاء استاد الشيخ هزاع بن زايد الرياضي بالعلم الصينى.

وكشفت السلطات الصينية، الأحد، أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد من جراء فيروس كورونا، ارتفع إلى 305 أشخاص.

 

 

 


برج خليفة

العلم الصينى

كورونا

الصين

الامارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شيرى عادل "بتصبح" على جمهورها بصورة من أعلى برج خليفة..فيديو

الأحد، 19 يناير 2020 11:00 ص

برج خليفة يشارك بحملة التضامن مع أستراليا فى مواجهة حرائق الغابات..فيديو

الأربعاء، 15 يناير 2020 10:03 م

فيديو.. البرق يلامس قمة برج خليفة بالإمارات

الجمعة، 10 يناير 2020 09:47 م

أطول مبنى على الكوكب.. جينيس تحتفل بمرور 10 سنوات على افتتاح برج خليفة

الأحد، 05 يناير 2020 10:50 ص

استقبل 21 مليون زائر.. الإمارات تحتفل بمرور 10 أعوام على تدشين برج خليفة

الجمعة، 03 يناير 2020 05:25 م

برج خليفة يتزين بوجه تامر حسنى أثناء استقباله 2020 بالأمس

الأربعاء، 01 يناير 2020 02:22 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكهرباء: تسجيل قراءات 6 ملايين مواطن بـ"القراءة الموحد" دون أخطاء

الكهرباء: تسجيل قراءات 6 ملايين مواطن بـ"القراءة الموحد" دون أخطاء

انتبه.. القانون يعاقبك بالحبس إذا خطفت ابنك من والدته الحاضنة

انتبه.. القانون يعاقبك بالحبس إذا خطفت ابنك من والدته الحاضنة

"خطة البرلمان" تتهم الحكومة بالتراخى فى تحصيل 385 مليار جنيه مُتأخرات

"خطة البرلمان" تتهم الحكومة بالتراخى فى تحصيل 385 مليار جنيه مُتأخرات

الفصل من الوظيفة الحكومية يحرم الطالب من الالتحاق بمعهد معاونى الأمن

الفصل من الوظيفة الحكومية يحرم الطالب من الالتحاق بمعهد معاونى الأمن

بشائر الموسم الجديد.. الزراعة تعلن تصدير 15 ألف طن بطاطس مائدة واستمرار الشحن

بشائر الموسم الجديد.. الزراعة تعلن تصدير 15 ألف طن بطاطس مائدة واستمرار الشحن

7 ضوابط لتداول العملات الأجنبية بقانون البنك المركزى الجديد.. تعرف عليها

7 ضوابط لتداول العملات الأجنبية بقانون البنك المركزى الجديد.. تعرف عليها

"آثار أبو سمبل" تخفض أسعار كتب التاريخ والتراث 75% تشجيعًا للسياحة

"آثار أبو سمبل" تخفض أسعار كتب التاريخ والتراث 75% تشجيعًا للسياحة

عقوبة ختان الإناث تصل للسجن المشدد حال الوفاة.. تعرف على التفاصيل

عقوبة ختان الإناث تصل للسجن المشدد حال الوفاة.. تعرف على التفاصيل

إزاى تعرف الأجهزة الكهربائية بتستهلك كهرباء فى وضع الاستعداد

إزاى تعرف الأجهزة الكهربائية بتستهلك كهرباء فى وضع الاستعداد

تعرف على تجهيزات أماكن إقامة المصريين العائدين من الصين خلال فترة العزل الصحى

تعرف على تجهيزات أماكن إقامة المصريين العائدين من الصين خلال فترة العزل الصحى

صرخات امرأة بالمحكمة: زوجى يعايرنى بأنى تزوجته ببلاش بعدما تكفل أهلى بالمصروفات

صرخات امرأة بالمحكمة: زوجى يعايرنى بأنى تزوجته ببلاش بعدما تكفل أهلى بالمصروفات

"السياحة" تنظم رحلات مسائية للمصريين والأجانب بمصر القديمة وميدان التحرير

"السياحة" تنظم رحلات مسائية للمصريين والأجانب بمصر القديمة وميدان التحرير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة