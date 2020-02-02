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خالد صلاح
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باكستان تعلن إخضاع مواطنيها العائدين من الصين إلى حجر صحى مدته 14 يوما

الأحد، 02 فبراير 2020 07:00 ص
باكستان تعلن إخضاع مواطنيها العائدين من الصين إلى حجر صحى مدته 14 يوما كورونا
أ ش أ

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أعلن ظافر ميرزا المستشار الخاص لرئيس الوزراء الباكستانى للشئون الصحية أن بلاده لن تسمح لأى مواطن باكستانى بالعودة من الصين إلا بعد الخضوع لحجر صحى لمدة 14 يوما.

وقال المسئول الباكستانى - فى مؤتمر صحفى عقده السبت وفقا لقناة (جيو نيوز) الباكستانية - إن "اتفاقا بهذا الصدد تم التوصل إليه مع المبعوث الصينى فى إسلام آباد.. ويجرى فى الوقت الراهن وضع التفاصيل المتعلقة بكيفية تنفيذه". 


وتابع "سوف تصدر شهادة صحية لمن يثبت خلوه من فيروس كورونا على أن يقوم بتقديمها للمسئولين بالمطارات الباكستانية من أجل السماح له بدخول البلاد".


ووصف هذا الإجراء بأنه الخطوة الوحيدة الكفيلة بضمان خلو باكستان من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الطلاب الباكستانيين الأربعة الذين ثبت إصابتهم بأعراض هذا الفيروس ما زالوا تحت الملاحظة.


كورونا

فيروس كورونا

باكستان

حجر صحى

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