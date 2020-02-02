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انهيار سقف مقهى فى روسيا وعدة أشخاص تحت الأنقاض

الأحد، 02 فبراير 2020 01:10 ص
انهيار سقف مقهى فى روسيا وعدة أشخاص تحت الأنقاض الشرطة الروسية
وكالات

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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، السبت، عن انهيار سقف مقهى في مدينة "نوفوسيبيرسك" جنوب روسيا، واحتمال وجود عشرة أشخاص تحت الأنقاض، وقال المكتب الصحفي بالوزارة لوكالة "سبوتنيك": إن "حجم الانهيار في المقهى الواقع بشارع مولدوجنيا، تبلغ مساحته نحو 240 متر مربع".

وأضاف "يحتمل وجود عشرة أشخاص تحت الأنقاض".

يذكرأن، أفادت فضائية العربية، أن روسيا قررت فرض تأشيرات على السياح الصينيين بسبب فيروس كورونا.

وفي سياق متصل قالت وكالات أنباء السبت، إن الجيش الروسى سيقوم بإجلاء الرعايا الروس من الصين بسبب تفشى فيروس كورونا .

ونقلت وكالتا أنباء إنترفاكس وتاس الروسيتان عن المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف قوله إن عمليات الإجلاء ستتم فى المناطق الأكثر تضررا بالفيروس.

وكان بيسكوف قد قال فى البداية إن عملية الإجلاء ستبدأ اليوم السبت ولكنه عدل ذلك فيما بعد وقال إنها ستتم يومى الاثنين والثلاثاء.

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن وزارة الدفاع تعتزم استخدام خمس طائرات لإجلاء الناس من الصين.

وقالت تاتيانا جوليكوفا نائبة رئيس الوزراء الروسى يوم الجمعة إن بلادها تعتزم إجلاء ما يزيد عن 600 مواطن روسى من مدينة ووهان وإقليم هوبي، بؤرة تفشى فيروس كورونا الجديد فى الصين، وإيداعهم فى الحجر الصحى لمدة 14 يوما.


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انهيار سقف

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