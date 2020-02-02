انقطاع المياه غدًا عن شبين الكوم بالمنوفية لغسيل الشبكات

المنوفية_ محمد فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، أنه سيجرى قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها غدًا الاثنين من الساعة التاسعة وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر من اليوم نفسه، وذلك لتنفيذ البرنامج الخاص بالغسيل .

ونوهت شركة المياه للشرب والصرف الصحى، إلى أنها ستقطع المياه يوم الاثنين من الأسبوع الأول والثالث من كل شهر لتنفيذ عملية غسيل الشبكات.

وطالبت الشركة المواطنين توفير كافة احتياجاتهم من المياه بسبب الانقطاع.

وكان أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن بدء تنفيذ الإجراءات الفعلية لمنحة بنك الاستثمار الأوروبى بتكلفة إجمالية 23 مليون جنيه، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة، حيث تم البدء فى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه ومد وتدعيم خطوط مياه الشرب لعدد 55 شارع بإجمالى تكلفة 3 ملايين و250 ألف جنيه بمدينة تلا.

وأوضح خالد العرفى رئيس مركز ومدينة تلا، أنه تم البدء فى إحلال وتجديد وتدعيم خطوط مياه الشرب لـ8 شوارع اعتباراً من 20 يناير 2020 بنسبة تنفيذ 18%، وجارى تنفيذ باقى الأعمال وذلك ضمن اتفاقية بنك الاستثمار الأوروبى لتطوير البنية التحتية، مضيفا بأنه سيتم البدء فى 3 من فبراير الجارى تنفيذ وصيانة 5 مدارس بتلا بتكلفة ما يقرب من 11 مليونً و138 ألف جنيه .

كما ستشهد مدينة تلا خلال أيام قليلة بدء رصف 17 شارعًا داخل المدينة بالإنترلوك بتكلفة ما يقرب من 5 ملايين و600 ألف جنيه، كما تشمل أعمال المنحة صيانة مستشفى تلا المركزى والعيادة الشعبية الشاملة بتكلفة 3 ملايين و226 ألف جنيه.

يأتى هذا فى إطار اهتمام محافظ المنوفية بالارتقاء بمستوى البنية التحية لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين .