انقطاع المياه عن قرى القشيش والجعافرة بالقيلوبية لمدة 7 ساعات

كتب أحمد حسن

أعلنت شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن حدوث عطل مفاجئ بخط الطرد الرئيسي قطر 700 مم بفرع شبين القناطر المغذي لقري (القشيش الجعافرة ونوي) مما يؤدي إلي ضعف المياه غدا الاثنين الموافق 3 / 2 / 2020 من الساعه 6 مساء حتي الساعة 1 بعد منتصف الليل عن القري المذكورة.

وتعتذر الشركة عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، لافتة إلي أنه سيتم توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالأماكن المتأثرة من ضعف المياه.

وكان المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، قد وجه ادارة الحملة الميكانيكية والطوارئ بتجهيز وصيانة الشفاطات وسيارات الكسح والطلمبات المحمولة علي سيارات وتوزيعها وفق مخطط منظم للتعامل مع الأمطار.

وأوضح مجاهد أنه فور الابلاغ بالتوقيتات المتوقعه لسقوط الامطار يتم تشكيل غرفة عمليات الطوارئ لمتابعة التعامل مع مناطق تجمع مياه الأمطار.

يذكر أن المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم رفع درجات الاستعداد بشركات المياه تحسبا لموسم الأمطار، ورفع كفاءة المعدات وشراء معدات حديثة للتعامل مع السيول.

وأكد أن هناك تنسيقا بين كافة الوزارات والأجهزة المعنية وهيئة الأرصاد الجوية لاتخاذ الاحتياطات اللازمة والإجراءات الاحترازية وتنفيذ خطط الطوارئ ونشر سيارات شفط المياه فى مطالع الكباري والأنفاق للتعامل الفوري مع المياه.