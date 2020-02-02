سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 فبراير 2020 08:51 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

انقطاع المياه عن قرى القشيش والجعافرة بالقيلوبية لمدة 7 ساعات

الأحد، 02 فبراير 2020 04:10 م
انقطاع المياه عن قرى القشيش والجعافرة بالقيلوبية لمدة 7 ساعات انقطاع المياه
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن  حدوث عطل مفاجئ بخط الطرد الرئيسي قطر 700 مم بفرع شبين القناطر المغذي لقري (القشيش الجعافرة ونوي) مما يؤدي إلي ضعف المياه غدا الاثنين الموافق 3 / 2 / 2020 من الساعه 6 مساء حتي الساعة 1 بعد منتصف الليل عن القري المذكورة.
 
وتعتذر الشركة عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، لافتة إلي أنه سيتم توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالأماكن المتأثرة من ضعف المياه.
 
وكان المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، قد وجه ادارة الحملة الميكانيكية والطوارئ بتجهيز وصيانة الشفاطات وسيارات الكسح والطلمبات المحمولة علي سيارات وتوزيعها وفق مخطط منظم للتعامل مع الأمطار. 
 
وأوضح مجاهد أنه فور الابلاغ بالتوقيتات المتوقعه لسقوط الامطار يتم تشكيل غرفة عمليات الطوارئ لمتابعة التعامل مع مناطق تجمع مياه الأمطار.
 
يذكر أن المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم رفع درجات الاستعداد بشركات المياه تحسبا لموسم الأمطار، ورفع كفاءة المعدات وشراء معدات حديثة للتعامل مع السيول.
 
وأكد أن هناك تنسيقا بين كافة الوزارات والأجهزة المعنية وهيئة الأرصاد الجوية لاتخاذ الاحتياطات اللازمة والإجراءات الاحترازية وتنفيذ خطط الطوارئ ونشر سيارات شفط المياه فى مطالع الكباري والأنفاق للتعامل الفوري مع المياه.

موسم الشتاء

سقوط امطار

محافظه القليوبيه

شركه مياه القليوبيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شكوى من انقطاع المياه يوميا فى شارع على صالح بالمنيب فى الجيزة

الأحد، 02 فبراير 2020 12:00 م

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من انقطاع مياه الشرب بالنزهة الجديدة.. قارئ يناشد المسئولين بمساعدته فى إجراء عملية جراحية لزوجته بطنطا.. قارئ يشكو من عدم إضافة زوجته على بطاقة التموين وسوء تعامل الموظفين

الأحد، 02 فبراير 2020 11:00 ص

انقطاع المياه غدًا عن شبين الكوم بالمنوفية لغسيل الشبكات

الأحد، 02 فبراير 2020 05:30 ص

قارئ يشكو من انقطاع مياه الشرب لفترات طويلة بالنزهة الجديدة

الأحد، 02 فبراير 2020 02:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ضبط قضايا اختلاس وكسب غير مشروع بقيمة 11 مليار جنيه.. فيديو

ضبط قضايا اختلاس وكسب غير مشروع بقيمة 11 مليار جنيه.. فيديو

الوزراء: نقل المصريين من الصين مجانا.. وعلاج أي مصاب على نفقة الدولة

الوزراء: نقل المصريين من الصين مجانا.. وعلاج أي مصاب على نفقة الدولة

مارك زوكيربرج: أصبحت يهوديا متدينا عقب الأزمات التى تعرض لها فيس بوك

مارك زوكيربرج: أصبحت يهوديا متدينا عقب الأزمات التى تعرض لها فيس بوك

التعليم عن رسالة "لم يظهر مؤشر الأداء بنتيجة 2 ثانوى": جار تحميل باقى النتيجة

التعليم عن رسالة "لم يظهر مؤشر الأداء بنتيجة 2 ثانوى": جار تحميل باقى النتيجة

فتح باب الترشح لعضوية مجالس الإدارة بالصحف القومية الأحد المقبل

فتح باب الترشح لعضوية مجالس الإدارة بالصحف القومية الأحد المقبل

اليوم السابع: «مدبولى» يتابع استعدادات إجلاء المصريين من الصين

اليوم السابع: «مدبولى» يتابع استعدادات إجلاء المصريين من الصين

كيف يتعامل كهربا مع فرصة الهلال السودانى الضائعة؟

كيف يتعامل كهربا مع فرصة الهلال السودانى الضائعة؟

الصحة تنصح المعتمرين بارتداء الكمامات البيضاء وتجنب الزحام للوقاية من كورونا

الصحة تنصح المعتمرين بارتداء الكمامات البيضاء وتجنب الزحام للوقاية من كورونا

الشناوى: الكاف مُطالب باعتبار الأهلي فائزاً بغض النظر عن تقرير الحكم

الشناوى: الكاف مُطالب باعتبار الأهلي فائزاً بغض النظر عن تقرير الحكم

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 2-2-2020 وعيار 24 بـ 191.75

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 2-2-2020 وعيار 24 بـ 191.75

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة مباراة الأهلي والهلال فى دورى الأبطال

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة مباراة الأهلي والهلال فى دورى الأبطال

فيديو معلوماتى.. أسلحة التعليم لمواجهة فيروس كورونا فى المدارس

فيديو معلوماتى.. أسلحة التعليم لمواجهة فيروس كورونا فى المدارس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة