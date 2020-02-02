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"انعكاس وجه" يثير تخوفات فى بغداد.. لماذا يخاف العراقيون من أبوجهاد الهاشمى؟

الأحد، 02 فبراير 2020 05:20 م
"انعكاس وجه" يثير تخوفات فى بغداد.. لماذا يخاف العراقيون من أبوجهاد الهاشمى؟ انعكاس وجه أبو جهاد الهاشمى
كتبت ريهام عبد الله

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"انعكاس صورة على الزجاج" كان سببا كافيا، ليقلق العراقيين، إذ لمح العراقيين انعكاس لوجه "أبو جهاد الهاشمى" فى الزجاج، داخل القاعة التى كلف فيها رئيس العراق، برهم صالح، رئيس الوزراء محمد توفيق علاوى، بتشكيل الحكومة الجديدة، فمن هو أبو جهاد الهاشمى؟ وما سبب قلق العراقيين منه؟

 

موقع العربية كشف انشغال الأوساط العراقية، بانتشار صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تكشف انعكاس وجه أبو جهاد الهاشمى، مدير مكتب رئيس الوزراء العراقى السابق عادل عبد المهدى، والمقرب من إيران، على الزجاج، داخل قصر السلام، بينما كان الرئيس برهم صالح يسلم وثيقة التكليف لمحمد توفيق علاوى، وكشف تقرير نشره موقع العربية، أن الصور أثارت تخوفات بأن هدفهم الكامن بالخلاص من المنظومة الحاكمة الحزبية والتى ظلت تحكم البلد 16عاما بات فى خطر، إذ أفاد ناشطون عراقيون، أن الهاشمى كان له دور ضخم فى قمع المتظاهرين.

 

انعكاس الصورة
انعكاس الصورة

وأوضح تقرير العربية، أن اسمه الحقيقى محمد عبد الرضا الهاشمى، ولقبه أبو جهاد الهاشمى، وكان يشغل منصب مدير مكتب رئيس الوزراء العراقى السابق عادل عبد المهدى، وهو منصب بدرجة وزير، وكان له سلطات واسعة، إذ يقر القانون أن شاغل المنصب يتمتع بصلاحيات واسعة، فلا شئ يمر لرئيس الوزراء، إلا عبر الهاشمى.

 

وكشف التقرير الذى نشرته العربية القرب الشديد للهاشمى من النظام الإيرانى، إذ ينتمى للمجلس الأعلى الإسلامى الذى تأسس فى طهران فى نهاية عام 1982، وكأن أحد أعضاء فيلق بدر الجناح العسكرى للمجلس والذى انشق وتحول فيما بعد إلى حزب سياسى تحت اسم "منظمة بدر" ويرأسه حاليا هادى العامرى، وكان مديرا لمكتب مؤسس المجلس محمد باقر الحكيم، وعمل مديرا لخليفته عبد العزيز حكيم، وبقى عنصرا فاعلا فى المجلس الأعلى بطرهان، قبل قدومه للعراق بعد إسقاط نظام صدام حسين.

انعكاس صورة أبو جهاد الهاشمى

انعكاس صورة أبو جهاد الهاشمى

وامتلك علاقة مقربة من النظام الإيرانى عموما، ومن قائد فيلق القدس السابق قاسم سليمانى خاصة، والذى استهدفته غارة أمريكية مطلع يناير الماضى وقتلته مع أبو مهدى المهندس فى مطار بغداد.

 

ووصفه النشطاء العراقيين بأنه مهندس القمع، خاصة أنه تم تعيينه عضوا فى خلية الأزمة، التى شكلها مجلس الوزراء العراقى فى 3 أكتوبر الماضى للتعامل مع التظاهرات، وتم توجيه تهم قتل متظاهرين له، وخاصة إصدار أوامر للقناصين فى مواجهة الاحتجاجات المتواصلة من 4 أشهر ماضية.

أبو جهاد الهاشمى
أبو جهاد الهاشمى

 

ومن جانبه قال رعد الهاشم، محلل استراتيجى لموقع العربية، :"إن ظهور انعكاس الصورة يعنى أن المتحكمين بالمشهد السياسى والأمنى باقون، وإنه ما من تغيير طرق على السياسة فى العراق، كما أن ذيول إيران وعملاءها يتغولون ويتمددون وليس هناك من إرادة تتمكن من إزاحتهم".

 

وشدد على أن تغير الوجوه، ضمن مبدأ تبادل الأدوار، لكن يبقى النهج مستمرا، بما يضمن انتشار عيون إيران وأدواتها، فى كل المحافل والمفاصل الرفيعة لضمان مراقبة الجميع وعدم الخروج عن طاعتها، ومن يحاول التجرؤ بالتمرد أو الانحراف عن مسار ولاية الفقيه يكون مصيره العقاب الصارم".


العراق

ابو جهاد الهاشمى

الحكومة العراقية

ايران

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