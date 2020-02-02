اليوم.. عودة الدراسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة للفصل الدراسى

سارة علام

تبدأ الجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الأحد الثاني من فبراير أول أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الثالث ربيع 2020، إذ تنتظم الدراسة بكافة معاهد وكليات الجامعة بالقاهرة الجديدة، بعد أن نظمت على مدار الأسبوع الماضي حفلات لاستقبال الطلاب الجدد بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

تنظم الجامعة الأمريكية بالقاهرة اليوم الثلاثاء حفلًا لاستقبال طلاب الدراسات العليا الجدد إذ تستأنف الجامعة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ، وتسمح الجامعة لطلابها باختيار المواد الدراسية كل حسب تخصصه وذلك بالتشاور مع المرشد الأكاديمي.

الجدير بالذكر إن الجامعة الأمريكية بالقاهرة تأسست عام 1919 وتعتبر واحدة من أكبر الجامعات التي توفر تعليماً ليبرالياً باللغة الإنجليزية في العالم العربي. وبمشاركتها في الحياة الاجتماعية والفكرية والثقافية في الوطن العربي فإن الجامعة الأمريكية تعتبر جسراً حيوياً لربط الشرق بالغرب وتربط مصر والمنطقة بالعالم بأسره من خلال الأبحاث العلمية وعقد شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية وبرامج التعليم بالخارج. الجامعة الأمريكية بالقاهرة جامعة مستقلة، غير هادفة للربح، لا حزبية ومتعددة الثقافات والتخصصات وتمنح فرصاً متساوية لجميع الدارسين ومعترف بها في مصر والولايات المتحدة الأمريكية وجميع برامجها الدراسية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات في مصر ومن جهات الاعتماد الأمريكية.

في نفس السياق، فإن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى، تستمر إجازة نصف العام لمدة أسبوعان فقط لتنتهى مدتها الخميس 6 فبراير المقبل، وتعود الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى يوم 8 فبراير، وتنطلق الدراسى فى مرحلة رياض الأطفال خلال الترم الثانى من يوم 8 وحتى 28 مايو المقبل، وبالنسبة للصفوف من الثالث الابتدائى حتى الثالث الثانوي تنطلق 8 فبراير 2020 حتى 4يونيو 2020.

وبحسب المواعيد التى تم تحدديها فى خريطة العام الدراسى، تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الاعدادية السبت 2 مايو 2020، ، بينما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 16 مايو 2020، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 7 يونيو 2020.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اتاحت لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية، تسجيل الاستمارات الإلكترونية للتقدم لامتحانات العام الدراسى الجارى عبر موقعها الرسمى، حيث يستطيع الطالب أن يحررالاستمارة الإلكترونية بعدها يتم تحرير الاستمارة الورقية خلال الترم الثانى فى المدارس، موضحة أن الطالب يوقع على إقرار عدم حيازة المحمول أثناء كتابة الاستمارة داخل لجنة الامتحان ومن يصطحب المحمول أو أى وسيلة إلكترونية سيطبق عليه قانون مكافحة الغش والإخلال بأعمال الامتحانات، مشددة على أن الوزارة ستطبق اجراءات قوية لمنع الغش فى لجان الدبلومات الفنية والثانوية العامة.