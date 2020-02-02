اليوم.. انطلاق مؤتمر “Women-UP” بمركز البحوث بأكاديمية البحث العلمى بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

يشهد المركز الإقليمى التابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا اليوم الأحد انطلاق مؤتمر “Women-UP” المبادرة الوطنية التى تستهدف ريادة الأعمال والدعم الأكاديمى للمرأة من خلال مجموعة من التدابير التى تهدف إلى الاستفادة القصوى من إمكانيات الموارد البشرية فى مصر، وسيقام المؤتمر فى محافظة سوهاج بالمركز الإقليمى التابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

يأتى المؤتمر بحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، وبعض أعضاء البرلمان بمحافظة سوهاج، ونخبة من المهتمين بمجال تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً صرحت بذلك شيرين صبرى المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمى لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

ويعد مؤتمر Women-UP خطوة إلى استكشاف وتشجيع النماذج الناحجة وأفضل الممارسات من تمكين المرأة فى مجال ريادة الأعمال فى مصر وخاصة صعيد مصر، وبالتعاون مع مراكز التنمية الإقليمية فى سوهاج لتنمية إقليم جنوب الصعيد لتعظيم مشروع “Women-UP”، ويتضمن البرنامج الركائز الرئيسية منها فرص التمويل والخدمات الغير مالية فى صعيد مصر وتبادل أفضل الممارسات وقصص النجاح والتحديات والدوافع للنساء الناجحة فى الأعمال التجارية الصغيرة فى صعيد مصر.

وأشارت أكاديمية البحث العلمى برئاسة الدكتور محمود صقر، إلى إن المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار انتهى من إعداد مؤشر البحث العلمى لشهر يناير 2020، وأسفر عن إنشاء 55 مكتبا لدعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا فى الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية تم إنشاؤهم بتمويل من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بحوالى 94 مليون جنيه على مدار خمس سنوات.

وأوضح بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى، أن المكاتب تهدف إلى تفعيل دور البحث العلمى وربطه بالصناعة ودعم الثقة بينهما لحل المشاكل بناء على طلب الصناعـة. وتقوم الأكاديمية بدعم التدريب لأعضاء المكاتب ودعم النشر العلمى وتسجيل براءات الاختراع وتطوير النماذج الأولية وكذلك دعم الاستفـادة مـن الخبرات المحليـة والأجنبية.

وذكر البيان، أن عدد مكاتب نقل التكنولوجيا بلغ 26 مكتبا فى الجامعات و16 مكتبا فى المراكز والمعاهد البحثية و13 مكتبا فى الجامعات الخاصة، وقد قامت تلك المكاتب منذ إنشائها بدعم 136 ابتكارا مجتمعيا وتم تصنيع 402 فكرة وتصنيع 350 نموذج أولى وتم تسويق 140 منتج بحثى.