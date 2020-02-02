اليوم.. انطلاق المؤتمر الأول لقيادات الشباب 2020 بـ "صيدلة طنطا"

تنظم كلية الصيدلة بجامعة طنطا، اليوم الأحد، المؤتمر الأول لقيادات الشباب الذي يُقام تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، والدكتورة نهلة العشماوي عميد الكلية ويستمر على مدار يومين، ويتضمن المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات أهمها مهارات القيادة وأخلاقياتها، وأسس العمل التطوعى، ونماذج شبابية ناجحة، ومدى إدراك المهارات الوظيفية الذاتية، وريادة الأعمال والعمل الحر، وتأثير التطور التكنولوچى على العالم، والتعليم الإليكترونى، والأمن المعلوماتي، والذكاء الصناعى ومدى تأثيره على المجتمعات، ودور الإعلام وتأثيره.

وأوضحت الدكتورة نهلة العشماوى، أن المؤتمر يعد تجمع لمحاضرين من ذوى الخبرة والمهارة فى القيادة مهمتهم إدارة حلقات للنقاش، وعقد محاضرات متميزة عن مهارات القيادة وأساليبها واتجاهاتها المختلفة، كما يتم منح شهادة معتمدة من كلية الصيدلة وجامعة طنطا.

وكانت نشرت الجريدة الرسمية، إعلان فقد البصمة رقم 4995 لخاتم شعار الجمهورية الخاص بشئون الطلاب بكلية التمريض جامعة طنطا.

كان العاملون بقسم شئون الطلاب بكلية التمريض جامعة طنطا، قد فوجئوا باختفاء البصمة رقم 4995لخاتم شعار الجمهورية الخاص بها، وتم اتخاذ الإجراءت القانونيه حيال الواقعه، ما اعتبار البصمه ملغيه واستبدالها ببصمه اخرى.

وكانت القافلة الطبية البيئية التى نظمتها جامعة طنطا، لقرية محلة زياد مركز سمنود بمحافظة الغربية، توقيع الكشف الطبى على أكثر من 1300 حالة من أهالى القرية فى مختلف التخصصات الطبية ، وتم صرف الأدوية بالمجان بقيمة 60 ألف جنيه.

وأوضح الدكتور عماد عتمان أن القافلة تأتي استكمالًا لدور قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في خدمة أهالى قرى ومراكز محافظة الغربية، تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، وذلك بالتعاون مع الجهات التنفيذية بمحافظة الغربية ممثلة في مركز ومدينة سمنود ، ومديرية التربية والتعليم ، ومديرية الشئون الصحية ، ومديرية الطب البيطري ، ومديرية التضامن الاجتماعى بالغربية ، وجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا، والهيئة العامة لتعليم الكبار.

شارك فى القافلة الدكتور أحمد زكى منصور الأستاذ بكلية التربية ، والدكتورة سحر هزاع وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ومحمد غازى مدير عام مشروعات البيئة ، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع بالجامعة، وجمع من أساتذة الجامعة من مختلف الكليات والتخصصات.