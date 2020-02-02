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اليوم السابع: «مدبولى» يتابع استعدادات إجلاء المصريين من الصين

الأحد، 02 فبراير 2020 07:42 م
اليوم السابع: «مدبولى» يتابع استعدادات إجلاء المصريين من الصين اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: رئيس الوزراء يتابع استعدادات إجلاء المصريين من الصين.. سفير مصر فى بكين يُطلع رئيس الوزراء على استعدادات العودة.. خطة إجراءات مركبة لإخلاء الراغبين من «ووهان».. و"الصحة العالمية": 300 حالة وفاة حول العالم و14 ألفاً و500 إصابة
 
 
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اليوم السابع
 

اليوم السابع بلس

رئيس الوزراء

إجلاء المصريين من الصين

كورونا

ووهان

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