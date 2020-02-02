اليوم السابع: «مدبولى» يتابع استعدادات إجلاء المصريين من الصين

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: رئيس الوزراء يتابع استعدادات إجلاء المصريين من الصين.. سفير مصر فى بكين يُطلع رئيس الوزراء على استعدادات العودة.. خطة إجراءات مركبة لإخلاء الراغبين من «ووهان».. و"الصحة العالمية": 300 حالة وفاة حول العالم و14 ألفاً و500 إصابة

اقرأ أيضا

خالد العنانى وزير السياحة والآثار لـ«اليوم السابع»: سندعو ملوك ورؤساء العالم لحفل افتتاح المتحف الكبير.. السياحة قضية قومية واللجنة الوزارية تحل مشاكل الفنادق المغلقة منذ 15 سنة.. غياب السياحة الصينية يؤثر بنسبة بسيطة.. ولا توجد إصابات بـ«كورونا» بين جميع السياح فى مصر

إنجازات لا تتوقف بـ«البترول».. الحكومة تعلن حصاد قطاع البترول خلال 2019.. زيادة حجم إنتاج الثروة البترولية ل 2.48 مليون طن.. وسداد مستحقات الشركات الأجنبية بنسبة 68 %.. وتوقيع 8 اتفاقيات بترولية لحفر 43 بئراً بقيمة استثمارية 971 مليون دولار

5 آلاف شكوى واستغاثة للمنظومة الحكومية خلال يناير 2020

القوات المسلحة تعلن بدء تسجيل الشركات الراغبة فى العمل مع الجيش

"الزراعة" تعلن ارتفاع مساحات زراعات القمح لـ3.18 مليون فدان

الفريق يبدأ اليوم الاستعداد لبيراميدز.. الأهلى يقرر تصعيد أحداث أم درمان للكاف

توصية بمراجعة منظومة العلاج على نفقة الدولة.. البرلمان يطالب بتحويل نظام التأمين الصحى إلى إلزامى

المطرب طارق فؤاد لـ«اليوم السابع»: أنا سبب تحول مدحت صالح من القرآن للغناء

انطلاق آخر جولة فنية حول «سد النهضة » بواشنطن.. اجتماعات للخبراء والقانونيين لمدة 5 أيام.. ولجان مصر والسودان وإثيوبيا تضع الصياغة النهائية للاتفاق تمهيدا للتوقيع نهاية فبراير

ضوابط جديدة للتعامل مع الأوبئة فى المدارس.. «التعليم» توجه تعليمات للمديريات.. وتنفيذ خطة «الصحة» ضد الالتهاب السحائى

سفارات مصر تتأهب للانتخابات التكميلية للبرلمان.. « الوطنية للانتخابات » تتواصل مع الخارجية قبل التصويت على مقعدى الجيزة وملوى

«صناعة البرلمان » تواصل استكمال مناقشة ملف «المصانع المتعثرة» خلال أيام

«القابضة للمياه »: نستهدف توفير مليون متر مكعب بنهاية 2020