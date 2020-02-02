اليوم.. إعلان نتيجة أولى ثانوى فى المدارس والصف الثانى على موقع الوزارة

تظهر اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوى للعام الدراسى 2020/2019، وذلك حسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث أكدت الوزارة، أن نتيجة الصف الأول الثانوى سيتم إعلانها في المدرسة التابع لها الطالب، اليوم الأحد، أما بالنسبة لإعلان نتيجة الصف الثانى الثانوى، اليوم بداية من الساعة الثالثة عصرًا، وذلك عبر الرابط التالى:

Studg11.emis.gov.eg

وذلك عبر إتباع الخطوات التالية:

1- الدخول عبر الرابط المذكور أعلاه.

2- تسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب، وفي حال أن الطالب يحمل جنسية أخرى غير المصرية يتم إدخال "الكود".

3- الضغط على أيقونة "تحميل مؤشر الأداء".

وأضافت الوزارة ، أن بعض طلاب الصف الثاني الثانوي الذين لم يستطيعوا استكمال امتحانات بعض المواد إلكترونيًا وتم تأدية الاختبار ورقيًا، سيتم إعلان نتيجة تلك المواد في المدارس في وقت لاحق.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت على المديريات التعليمية وكنترولات امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى فى الثانوية المعدلة، على عدم إعلان نتائج تتعلق بامتحان الفصل الدراسى الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوى قبل الموعد الرسمى لإعلان النتيجة، مشددة على أن من يخالف التعليمات سيتعرض للمساءلة القانونية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على مديري المدارس الثانوية بسرعة تحديد مسئول رصد الدرجات من العاملين بلجان النظام والمراقبة المختصة، لاستلام كلمة السر واسم المستخدم من خلال صحيفة الاحوال الخاصة به والبدء في تسجيل درجات الطلاب الذين قاموا بآداء الامتحان ورقيا بالصفين الاول والثانى الثانوى، وتم الانتهاء من تقدير درجاتهم ، من خلال الموقع الالكترونى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذا الإجراء سيمكنها من إرسال النتائج إلى المركز القومى للامتحانات تمهيدا لإعلانها للطلاب في الموعد الذي سيتم إعلانه لاحقا.

وكانت امتحانات الصفين الاول و الثاني الثانوي انطلقت 11 يناير الجارى إلكترونيا وورقيا ، وتم عقدها ورقيا لطلاب الصف الاول الثانوي ، و إلكترونيا لطلاب الصف الثاني الثانوي في المدارس المجهزة ، وتم السماح للطلاب بدخول لجان الامتحان بالكتاب المدرسى، حيث أدى قرابة 5 مليون طالب بالصف الثانى الثانوى العام امتحاناتهم إلكترونيا على التابلت طوال فترة الامتحان والتى استمرت قرابة 8 أيام.

وخصصت وزارة التربية والتعليم مراكز للتصحيح الإلكتروني لتصحيح امتحانات الصف الثاني الثانوي، التي تم إجرائها اليكترونيًا عبر التابلت، بينما يجرى تصحيح امتحانات الصف الأول الثانوي التي تمت ورقيا على مستوى الإدارت التعليمية.