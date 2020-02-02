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اليمن تبحث إمكانية إجلاء طلابها فى "ووهان" بالصين مع السلطات الصينية

الأحد، 02 فبراير 2020 08:05 م
اليمن تبحث إمكانية إجلاء طلابها فى "ووهان" بالصين مع السلطات الصينية الصين ـ ارشيفية
كتب خالد إبراهيم

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أكدت وزارة الخارجية اليمنية، تواصلها مع الطلاب اليمنيين فى مدينة ووهان، التى انتشر بها فيروس كورونا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وعبر الحساب الرسمى للخارجية اليمنية على تويتر، قالت الخارجية "نحن على اتصال مباشر مع طلابنا في مدينة ووهان الذي انتشر فيها فيروس كورونا، وبتوجيهات من قيادة الدولة نقوم بالتنسيق مع السلطات الصينية وسفارتنا في الصين وترتيب الإجراءات اللازمة لتوفير ما يحتاجونه وبحث إمكانية إجلائهم مع السلطات المعنية"

الخارجية اليمنية
الخارجية اليمنية

 

وكانت طائرة مصرية تم تخصيصا لإعادة المصريين من الصين، وعلى متنها أكثر من 300 طالب مصرى من الدارسين بالجامعات الصينية وأسرهم بمدينة ووهان بؤرة تفشى فيروس كورونا طبقا لخطة إجلائهم.

 

وأنهى المصريون العائدون من الصين إجراءات سفرهم بمطار ووهان انتظارًا لاستقلال الطيارة المصرية بعد أقل من ساعتين والوصول إلى مقر الحجر الصحى المخصص لهم من جانب وزارة الصحة بمستشفي النجيلة بمحافظة مرسى مطروح غدًا الاثنين.

 

وارتدى المصريون العائدين من الصين الكمامات والقفازات منذ خروجهم من المدينة الجامعية خوفًا من العدوى بفيروس كورونا.

 

وتم نقل الطلاب المصريون وأسرهم لدى مغادرتهم مدينة ووهان الصينية من مقر سكنهم بالمدن الجامعية المختلفة إلى مطار ووهان بعدد من الأتوبيسات المجهزة طبقًا لإجراءات وقائية مشددة من خلال توفير الكمامات وقفازات للأيدى والمطهرات للوقاية من انتقال العدوى إليهم فى طريقهم للمطار حتى عودتهم إلى أرض مصر.

 

يأتى ذلك بعد أن عادت الحياة والفرحة تنبض من جديد فى قلوب مئات المصريين المعزولين فى مدينة ووهان الصينية بسبب تفشى فيروس كورونا بعد قرار القيادة السياسية بعودتهم من تلك المدينة وعودتهم إلى الوطن من جديد حفاظا على حياتهم وأسرهم وأطفالهم من الإصابة بهذا الفيروس الذى ظهر لأول مرة فى تلك المدينة وانتشرت العدوى بباقى الصين وعدد من دول العالم.

 

 


اليمن

ووهان

الصين

الخارجية اليمنية

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