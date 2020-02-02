الوزراء: نقل المصريين من الصين مجانا.. وعلاج أي مصاب على نفقة الدولة

كتب محمد شرقاوى

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن محمد البدرى السفير المصرى فى الصين بذل جهودا كبيرة لنقل المصريين من مدينة ووهان، التى من المفترض أن عليها ما يشبه حظر تجوال لانتشار فيروس كورونا فيها، مضيفا أن هناك 306 مصريا أبدوا رغبتهم فى العودة، بالإضافة إلى أن هناك عدد أخر أبدى رغبتهم فى البقاء، وستتواصل معهم الدولة أولا بأول للاطمئنان عليهم.

وأضاف نادر سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحكومة تقوم بتوفير وسائل نقل للمصريين في الصين حتى المطار ومنه العودة لمصر دون أي يدفعوا أي نفقات، هذا إلى جانب وسائل الإعاشة كاملة بعد العودة لمدة 14 يوما، وهذا بناء على توجيهات الرئيس السيسي.

وتابع متحدث الوزراء، أن مصر كانت من أول 10 دول فتحت باب العودة الطواعية لمواطنيها في الصين على نفقة الدولة.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك سيارات إسعاف ذاتية التطهير تنتظر المواطنين القادمين من الصين في المطار، تمهيدا لنقلهم إلى معسكر طبي مجهز بأدوات النظافة ووسائل العلاج والإعاشة لمدة 14 يوما، مشيرا إلى أن أي أمراض سيتم اكتشافها لدى القادمين من الصين سيتم علاجها على نفقة الدولة.

وأوضح أنه سيتم توفير أقصى درجات الرعاية لمدة 14 يوما للسيدات الحوامل القادمات من الصين، وكل من تعامل معهم من المضيفات والسائقين.