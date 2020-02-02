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عد العثور على جثتها داخل شقتها

النيابة تطلب تقرير الطب الشرعى لبيان وجود شبهه جنائية فى وفاة صحفية المعادى

الأحد، 02 فبراير 2020 12:54 ص
النيابة تطلب تقرير الطب الشرعى لبيان وجود شبهه جنائية فى وفاة صحفية المعادى جثه،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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استعجلت نيابة المعادى، برئاسة المستشار تامر عاشور، تقرير الطب الشرعى حول تشريح جثة صحفية تم العثور على جثتها داخل شقتها لبيان سبب الوفاة وكون الواقعة انتحار أم بها شبهة جنائية، وتبين من التحريات والتحقيقات، عدم وجود أى بعثرة فى شقة المتوفية، وعدم اختفاء أى أشياء من داخل الشقة.

 

واستمعت النيابة لأقوال أسرة الصحفية رحاب، الذين أكدوا أن ابنتهم لم تكن تعانى من أى أمراض نفسية، أو تمر بحالة اكتئاب وإنما كانت طبيعية.

 

وتبين من مناظرة مكان الحادث، وجود ايشارب بجوار جثة المجنى عليها، وبمناظرة الجثة تبين وجود تجمع دموى حول الرقبة الأمر الذى يشير إلى أن الحادث انتحار.

وعثر رجال مباحث القاهرة، على جثة سيدة داخل شقتها فى منطقة المعادى، وانتقل رجال المباحث لكشف ملابسات الواقعة.

وتلقى قسم شرطة المعادى، بلاغا من زوج "ر.ب" بأنه كان يتصل بها على هاتفها المحمول ولم تستجب، وانتقل رجال المباحث للمكان لمعرفة ملابسات وظروف الحادث.

وقال زوجها، إنه قام بالاتصال بها ولم تستجيب، مما دفعه للسؤال عنها من والدتها، والتى توجهت إلى المنزل لمعرفة الأمر، وظلت تطرق باب الشقة ولم تستجِب، وعقب كسر والدخول إلى غرفتها ووجدتها متوفية، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الحادث.

 

 

 

 


المعادى

العثور على جثة صحفية فى المعادى

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ر جريمة انتحار وفاة صحفية

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