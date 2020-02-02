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النمسا ترسل طائرة للصين لإحضار دبلوماسيين وأبناء الجالية بعد انتشار كورونا

الأحد، 02 فبراير 2020 05:47 م
النمسا ترسل طائرة للصين لإحضار دبلوماسيين وأبناء الجالية بعد انتشار كورونا تفشى فيروس كورونا
أ ش أ ووكالات الأنباء

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أرسلت الحكومة النمساوية، اليوم الأحد، طائرة إلى الصين؛ لإحضار العديد من الدبلوماسيين وأبناء الجالية النمساوية من الصين، بسبب انتشار وباء فيروس (كورونا) المستجد، والذي تسبب في وقوع مئات الوفيات والاف المصابين.وأشار المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية برنارد أوبمان - اليوم الأحد - أن المواطنين النمساويين سيتم إعادتهم على متن طائرة فرنسية في إطار التنسيق بين عدة دول أوروبية في عملية إجلاء رعاياها من الصين.. كما سيقوم الجيش النمساوي بإحضار النمساويين على متن طائرة حربية من فرنسا.

ونوه المتحدث إلى أنه سيتم نقل 7 نمساويين من منطقة (ووهان) الصينية الوبائية إلى قاعدة جوية الفرنسية إضافة إلى 289 أوروبيا من عدة دول.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزير الخارجية بيتر غوشيلباور أن النمساويين القادمين من الصين سيتم حمايتهم من الجمهور، ولن يتم التعامل معهم وسيتم إخضاعهم على الفور للفحص الطبي.. مؤكدا أنه لا يوجد في النمسا حاليًا أي اشتباه في الإصابة بعدوى الفيروس.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية جددت تحذيرها من السفر إلى الصين، نتيجة لأن الفيروس في حالة انتشار واسع، مما يمثل خطرا كبيرا على صحة الإنسان.

 

من جهة أخرى ، كشفت آخر الاحصائيات عن عدد المصابين والمتوفين بفيروس كورونا بالصين عن ارتفاع الاعداد بصورة كبيرة ليصل عدد الحالات المؤكده للإصابة بالفيروس إلى 14482 بزيادة 2590 حالة عن أمس بنسبة 22 ٪ ، كما وصل عدد الحالات التى يشتبه في اصابتها بالفيروس 19544 بزيادة 1556 حالة عن أمس بنسبة 9 ٪ فيما وصل عدد المتوفين نتيجة الإصابة بالمرض إلى 304 حاله بزيادة 45 حالة عن أمس بنسبة 17٪.

 

ووفقا لما كشفت عنه صفحه "بكين فويس" عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ارتفعت حالات الشفاء من فيروس 351 شخص بزيادة 85 حالة عن أمس بنسبة 35٪.

 

 


النمسا

كورونا

الصين

الجيش النمساوى

بكين

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