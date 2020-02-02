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الملك عبد الله يلتقى الممثل الأعلى للشئون الخارجية للاتحاد الأوروبى

الأحد، 02 فبراير 2020 05:33 م
الملك عبد الله يلتقى الممثل الأعلى للشئون الخارجية للاتحاد الأوروبى العاهل الأردنى ونائب رئيس المفوضية الأوروبية
كتبت ريهام عبد الله

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استقبل الملك عبد الله الثانى العاهل الأردنى، جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، اليوم الأحد، وأعرب الملك عبد الله عن تقديره للدور الأوروبى ودعمه للمملكة الهاشمية الأردنية.

ونشر الديوان الملكى الهاشمى صورة للقاء وعلق عليها :"جلالة الملك يعرب عن تقديره للدعم الأوروبي للمملكة، ويجدد التأكيد على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

العاهل الأردنى
العاهل الأردنى

 

وفى سياق متصل أكد وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى، أن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب يجب أن يخرج عنها موقف موحد يؤكد ثوابت السلام العادل على الأساس التى تضمن قبول الشعب به ليكون دائما، حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل.

وأضاف وزير الخارجية الأردنى، خلال كلمته أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أن بلاده ستكرس كل الإمكانيات للحفاظ على وضع القدس والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، والوضع التاريخى القائم قائلآ: "القدس مدينة السلام يجب أن تظل للسلام بعيدا عن الصراعات".

 وشدد وزير الخارجية الأردنى، أن بلاده ستظل السند للأشقاء فى فلسطين فى سعيهم للحصول على حقوقهم المشروعة، مشددا على القضية الفلسطينية هى القضية المركزية الأولى، وحلها بما يبلى حقوق الشعب الفلسطينى يمثل حلا لتحقيق الاستقرار فى المنطقة.

وانطلق ظهر أمس السبت، الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب داخل مقر الجامعة العربية بالقاهرة، لمناقشة خطة السلام الأمريكية، بعد وصول الرئيس الفلسطينى، محمود عباس، إلى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث كان سفير دولة فلسطين بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، أعلن أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس وصل القاهرة، فى زيارة لمصر، قبيل اجتماع مجلس جامعة الدول العربية فى دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة .


الاردن

الملك عبد الله

العاهل الاردنى

القدس

فلسطين

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