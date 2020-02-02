المعارضة التركية: حكومة أردوغان تستعد لزيادة ضريبة السيارات بنسبة 10%

كتب أحمد عرفة

أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن الحكومة التركية تستعد لزيادة ضريبة السيارات بنسبة 10%، وذلك وفقًا لمشروع قانون الحكومة المحلية، حيث إنه وفقًا لمشروع القانون الذى ينص على التغيير فى قانون البلديات، يتم اتباع نظام جديد بالنسبة لعوائد البلدية، وعليه ستتم زيادة حصة "مساهمة الطرق وحركة المرور" التى تعد داخل ضريبة السيارات بنسبة 10%، على أن يُحول العائد إلى البلديات.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن معاملات محطات الركاب والبضائع ومواقف السيارات ومعاملات الترخيص، تعد من بين المصادر الأكثر ربحًا للبلديات الكبرى، وتؤخذ من البلديات الصغيرة وتُعطى لبلديات المدن الكبيرة. وعلى هذا سيتم استلام 10% من مساهمة الطرق وحركة المرور التي تعد داخل ضريبة السيارات، كمورد جديد للبلديات الإقليمية.

وفى وقت سابق أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن السياسة التركية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية، انعكسا على الأداء الاقتصادي فى حركة البيع والشراء، حيث تشهد السوق التركية حالة من الركود والكساد، حتى فى السلع الاستهلاكية الأساسية كالزيت والسكر والدقيق والحليب وغيرها، حيث قال نجمى أرول رئيس مجلس إدارة شركة مرات باى التركية، إحدى الشركات التركية الرائدة فى مجال الأغذية بتركيا، إن القوة الشرائية لدى المواطنين قد انخفضت، وأصبح المستهلك يميل لشراء المنتجات المنخفضة السعر، مضيفاً أن زيادة الأسعار المستمرة بصفة خاصة للمواد الغذائية كان السبب وراء انخفاض القوة الشرائية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مرات باى التركية، أن إجمالى التكلفة فى قطاع الألبان ومنتجان الألبان قد ارتفع بنسبة 30 - 31 % خلال عام 2019، مما كان السبب في زيادة الأسعار بنسبة 20 %، وقد تراجعت السوق الداخلية نتيجة لتراجع القوة الشرائية والاستهلاكية، وقال إنهم قد تحولوا إلى التصدير وشهدت مبيعات المنتجات تراجعًا خلال العام الماضى مقارنة بعام 2018.