" المدابغ": 4 مطالب على مكتب وزيرة الصناعة أبرزها توفير السكن لعمال الروبيكى

كتبت سماح لبيب

قال المهندس عبد الرحمن الجباس ، نائب رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، أن هناك عدد من المطالب سيتم رفعها إلى نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لحل كافة المعوقات التى تواجه المدابغ ومن أهمها:

1- تخصيص 1008 وحدة سكنية فى مدينة بدر الصناعية " الروبيكى " إلى العاملين فى المدابغ، وأن تكون الأولوية لمن يعول أسرة مع تسديد مستحقات هذه الوحدات من العمال بنظام يشابه الإسكان الاجتماعى الذى تطرحه الدولة على مدار ١٥ عاما

2- توفير وسائل النقل اللازمة للعمالة، حيث يبلغ عدد العاملين بالمدابغ 2500 عامل، وما توفره الحكومة من 5 أتوبيسات للنقل لا يكفى عددهم.

3- تخفيض سعر متر المياه إلى متوسط 4 الى ٥ جنيهات، بدلا من 9 جنيهات حاليا، الذى يمثل عبأ كبير على الصناعة.

4 سرعة اصدار التراخيص للمدابغ بعد اعلان الحكومة تعطلها لأنها غير متوافقة بيئيا، موضحا أن المدابغ لم تقوم بإنشاء المنطقة لكى تضع لها شروط بيئية ولابد من التوصل لحلول سريعة لتيسير العمل بها .

وأضاف الجباس ، فى تصريح خاص لـ اليوم السابع، أن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع لديها خطط واضحة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة منذ أن كانت رئيسة لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصناعة المدابغ تحتوى على نسبة كبيرة من هذه المشروعات إلى جانب الكبيرة منها، ولابد من تذليل العقبات أمام هذه الصناعة لتكون قادرة على التصدير للخارج ومنافسة الدول الأخرى.