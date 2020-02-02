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المجلس الأعلى للسلام بالسودان يتوافق على أجندة مفاوضات جوبا

الأحد، 02 فبراير 2020 10:04 م
المجلس الأعلى للسلام بالسودان يتوافق على أجندة مفاوضات جوبا محمد حسن التعايشى
أ.ش.أ

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أكد محمد حسن التعايشى، عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، المتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام، اكتمال المشاورات بين أطراف الحكومة والشركاء من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، حول أجندة التفاوض للجولة القادمة مع الحركات المسلحة فى جوبا، والتى قال إنها ستنطلق بعد غد الثلاثاء.

وأوضح التعايشي، فى تصريح صحفي، عقب اجتماع المجلس الأعلى للسلام برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، مساء اليوم الأحد، بمشاركة ممثلى قوى الحرية والتغيير - إن الاجتماع توافق على كل أجندة التفاوض للجولة القادمة لمفاوضات السلام، لافتا إلى أن أجهزة الحكومة الانتقالية والشركاء من القوى السياسية، متحدون حول مواضيع التفاوض.

وأضاف، أن توقيع اتفاق سلام شامل سيتم في غضون شهر فبراير الجاري، مشيرا إلى أن النقاط التي حدث حولها تباين في الجولة السابقة، توصل الاجتماع إلى توافق تام بشأنها، لاسيما القضايا التي لها علاقة بمستقبل الحكم وقضايا العدالة الانتقالية.

وتشارك السودان فى قمة السلام والأمن والتنمية البشرية ، التي تنظمها الفدرالية العالمية للسلام بالعاصمة الكورية سيول، فى الفترة من 3 وحتى 7 من فبراير الحالى، بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمهتمين بقضايا السلام من مختلف دول العالم.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، يرأس وفد السودان فى القمة عضو مجلس السيادة رجاء نيكولا.

يشار إلى أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تلقى دعوة رسمية لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية.وذكر مجلس السيادة السوداني، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دعا - في اتصال هاتفي اليوم ، الأحد ، البرهان إلى زيارة الولايات المتحدة الأمريكية؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.


السودان

مفاوضات سلام

جوبا

اخبار السودان

السياده السودانى

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