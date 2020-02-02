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الكاف يختار الغردقة لاستضافة حفل جوائز أفضل لاعب فى أفريقيا 2020 و2021

الأحد، 02 فبراير 2020 06:04 م
الكاف يختار الغردقة لاستضافة حفل جوائز أفضل لاعب فى أفريقيا 2020 و2021 اجتماع الكاف - أرشيفية
كتبت آمال رسلان

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اعتمدت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تنظيم مصر لحفل جوائز أفضل لاعب فى أفريقيا لعامى 2020 و2021، وجاء قرار الكاف فى اجتماع المكتب التنفيذى اليوم، الأحد، والمقام فى دولة المغرب، بحضور المهندس هانى أبو ريدة المتواجد فى الرباط لحضور اجتماعات المكتب التنفيذى للكاف، وكذلك مؤتمر وورشة عمل عن تطوير البنية التحتية لكرة القدم 

 

وكان رجل الأعمال كامل أبو على، قد أعلن فى وقت سابق أن هناك اتفاق مع الكاف فى حال نجاح حفل أفضل لاعب فى أفريقيا، سيتم تقييم العمل ومنح مصر حق استضافة الحفل لعامين مقبلين، منوها إلى أن الكاف سيجتمع قريبا ويصدر قراره فى هذا الشأن.

 

ولفت إلى أنهم شاهدوا الإمكانيات التى كانت موجود وتم توفيرها، قائلا:" عندما وضعنا المخطط كان التنفيذ حلم، و لم يكن أمامنا عقبات سوى الوقت القياسى الذى عملنا به"، وشدد على أن الدولة والجهات الأمنية ساندتنا لخروج الحفل بالشكل الذى يليق بمصر.

 

وأعلن الاتحاد الأفريقى فى يناير الماضى الفائزين بجوائز الأفضل فى القارة السمراء، وذلك خلال حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا 2019 الذى أقيم فى مدينة الغردقة المصرية، وسط حضور العديد من كبار الشخصيات على رأسهم جيانى إنفانتينو رئيس الفيفا، وأحمد احمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة.

 


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