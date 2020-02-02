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"القومى للإعاقة": بدء التقديم لمسابقة الأسرة المصرية لنيل لقب الشخص المثالى

الأحد، 02 فبراير 2020 05:48 م
"القومى للإعاقة": بدء التقديم لمسابقة الأسرة المصرية لنيل لقب الشخص المثالى أشرف مرعى رئيس المجلس القومى للإعاقة
كتب محمود راغب

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يعلن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة عن بدأ التقديم فى مسابقة الأسرة المصرية للعام الثانى على التوالى لاختيار الشخص المثالى لعام 2020، ويستمر التقدم للمسابقة حتى اليوم الأول من شهر مارس المقبل، وذلك فى إطار استعداد المجلس للاحتفال بعيد الأسرة المصرية ودورها العظيم فى بناء الوطن، وإيمانه بأن كل قصة كفاح ونجاح فى المجتمع المصرى ورائها شخص عظيم .

وحصر المجلس فئات المتقدمين فى أم أو أب ذوى إعاقة لأبناء من غير ذوى الإعاقة، أو أب أو أم أو أخ أو أخت راعين لأشخاص ذوى إعاقة، أو أم أو أب بديلين لأبناء من ذوى الإعاقة أو أحد أقاربهم ممن يرعوهم .

وحدد المجلس معايير الاختيار فى مدى عطاء المتقدمين للمسابقة ودعمهم وتحفيزهم المستمر لأفراد الأسرة من أجل الحفاظ على تماسكها، والالتزام بمنظومة القيم الإنسانية، بالإضافة إلى قدرتهم على إيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة ورعاية الأبناء، والقدرة على مواجهة التحديات .

كما اشتملت معايير الاختيار على أن يكون للمتقدمين قصة كفاح فى تربية الأبناء أو الأخوة أو الأخوات أو الأشخاص ذوى الإعاقة ممن يرعوهم، والمحافظة على كيان الأسرة ودمج وتمكين أبناءهم أو إخوتهم فى المجتمع، حتى تفوقوا فى مختلف المجالات أو كان لهم دورًا بارزًا فى أن يشغلوا مناصب قيادية أو مرموقة فى المجتمع، أو فى دور فعال حتى تمكنوا من الحصول على شهادات تعليمية ويستثنى من ذلك حالة الإعاقة الذهنية.

وتضمنت معايير اختيار المترشحين فى عدم زيادة عدد الأبناء عن ثلاثة ويستثنى من هذا الشرط المحافظات الحدودية كشمال وجنوب سيناء والوادى الجديد ومرسى مطروح ومحافظات الصعيد، وألا يقل سن المتقدم عن 50 عامًا ويستثنى من ذلك الأخت أو الأخ أو الابنة أو الابن، وألا يكون قد سبق تكريمهم فى مسابقات مماثلة، مع الوضع فى الاعتبار معيار تعليم الأبناء كأولوية مع تفضيل الأعلى درجة فى المستوى التعليمى، والأم التى لم تحصل على قدر كافِ من التعليم ولكنها استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل، وشجعت الأبناء على العمل الخاص وإدارة المشروعات الصغيرة، والمشاركة الاجتماعية التطوعية والنشاط البارز فى خدمة المجتمع والبيئة.

وحدد المجلس إجراءات الترشح من خلال ملء استمار الترشح على الرابط التالى :

https://forms.gle/6gr8ByMiH2Uu7nv1A

مع إدراج كافة المرفقات والمستندات المطلوبة التى تنقسم إلى صورة من بطاقة الرقم القومى والمؤهل الدراسى، وصورة من بطاقة الخدمات المتكاملة أو كارنيه الإعاقة للمترشح فى حالة كونه من ذوى الإعاقة، أو صورة من بطاقة الخدمات المتكاملة أو كارنية إثبات الإعاقة للأشخاص ذوى الإعاقة التى تتولى رعايتهم الفئات السابق ذكرها .

ومن المستندات المطلوبة الأخرى صورة من شهادة ميلاد الأشخاص ذوى الإعاقة التى تقوم الفئات المحددة فى الإعلان برعايتهم، وصورة من شهادات التقدير والأوسمة والجوائز الخاصة بهم، مع إرفاق قصة كفاحهم التى كانت سببًا وراء نجاحهم بحد أدنى فى 10 أسطر، مع عدم إغفال التحديات التى واجهت المترشح خلال تربيته للأشخاص من ذوى الإعاقة وإدراجها بالاستمارة، بالإضافة إلى وضع رقم تليفون (واتس اب) للمترشح أو من ينوب عنه فى الاستمارة للتواصل معه من خلاله .

وذكر المجلس فى بيانه اليوم، أنه لن يلتفت إلى الاستمارات غير المصحوبة بالمستندات المطلوبة السابقة التى حددها، وأنه سيقوم بتكريم الفائزين فى احتفالية سينظمها خلال شهر مارس المقبل 2020، وسيتم الإعلان عن موعد الاحتفالية عقب الانتهاء من فرز أسماء المترشحين طبقًا للشروط والمعايير المحددة سابقًا .

 


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