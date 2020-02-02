القتل القذر .. هنا اغتال الإهمال براءة ندى

إعداد ـ هيثم البدرى

فتيات فى عمر الزهور يتم وأد أنوثتهن، وأحيانًا نزع أرواحهن أثناء ارتكاب جريمة الختان، خوفًا من وهم قديم بأن يجلبن العار بسبب حقهن الشرعى الذى كفله الله فى المتعة الحلال، وهو ما دفعت ثمنه الطفلة ندى بقرية الحواتكة مركز منفلوط بمحافظة أسيوط أثناء إجراء الختان لها على يد طبيب بعيادته الخاصة.

- مديرية الصحة شكلت لجنة لمعاينة عيادة الطبيب

- اللجنة رصدت عددا من المخالفات وأعدت تقريرا لعرضه على النيابة

- جاء فى التقرير أن عيادة طبيب الختان "غير مطابقة للمواصفات"

- الطبيب المتهم استخدام أدوات قديمة وتحمل" صدأ"

- التجهيزات الطبية الموجودة بالعيادة "متهالكة"

- جهزة التنفس الصناعى الموجودة بغرفة العمليات لا تعمل

-لا توجد غرفة عناية مركزة بالعيادة، وغرفة الإفاقة عبارة عن "مخزن"