"القابضة للكهرباء " تمنح "شمال الدلتا" خطاب شكر لحل الشكاوى بنسبة 100%

كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس محمد عسل ، رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر منحت الشركة جواب شكر على مجهوها فى حل شكاوى المواطنين اولا باول بنسبة 100% ، موكدا أن الخط الساخن لتلقى شكاوى المواطنين على رقم 121 يقوم بحل الشكاوى من خلال التواصل مع الإدارات التابعة للشركة فى اسرع وقت.

و أضاف عسل ، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" ، أن إدارة الكهرباء بكفر الشيخ شاركت فى اليوم المفتوح لتلقى شكاوى المواطنين الاسبوع الماضي ، لافتا إلى أنه لم يتم تلقى الا 7 شكاوى فقط من خلال اليوم و ذلك نتيجة حل شكاوى المواطنين اولا باول.

و قال عسل ، أنه منذ ما يقرب من 4 اشهر مع بداية اعتماد شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء على الصورة فى تسجيل القراءات أصبحت شكاوى المواطنين غير موجوده ، مشيرا إلى أنه يتم محاسبة المخطئ و المتسبب فى اصدار فاتورة خاطئة اولا باول حتى لا تتكرر.

و يرى عسل أن برنامج القراءة الموحد الذى سيتم تطبيقه سيقضى تماما على اخطاء فواتير الكهرباء نظرا لاعتماده على ارسال صورة العداد مباشره لادارة الكهرباء.

و كان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك أعلن ، انه تلقى في مبادرة اليوم المفتوح، لحل شكاوى المواطنين بحديقة صنعاء بمحافظة كفر الشيخ بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومحافظة كفر الشيخ ومسئولي شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء – قطاع كفر الشيخ 7 شكاوى فقط خاصة بالكهرباء .

تنوعت شكاوى المواطنين الخاصة بقطاع الكهرباء والتى بلغت 7 شكاوى فقط ما بين فواتير استهلاك و تذبذ فى التيار