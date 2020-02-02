"الفريزة والنباشين" ظاهرة تشوه شوارع أسوان.. والمحافظ يقرر غلق وتشميع مخازنهم

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

تواجه محافظة أسوان ظاهرة "الفريزة" وتداهم مخازنهم من أجل القضاء على ظاهرة النباشين والفريزة لما تمثله من عقبة أمام منظومة النظافة، وتشويه الشكل الحضارى للمحافظة، كما تم مداهمة مخازن النباشين، حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والقضاء على الظاهرة التى تُسبب تبعثر القمامة بالشوارع، وتشوه المظهر الحضارى لمدينة أسوان، وتم إزالة كافة الظواهر السلبية لإعادة المظهر الحضارى والجمالى لشوارع مدينة أسوان في إطار تفعيل القانون وفرض هيبة الدولة.

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدنى نائب رئيس المدينة والمشرف على منظومة النظافة، نفذت حملة مكبرة شارك فيها العاملين بجانب قوات من فرقة المرافق بقيادة المقدم عاطف عبد الله ومداهمة بعض المخازن التى يتم تشغيل المكابس فيها لجمع وفرز وكبس المخلفات الناتجة من أعمال جمع النباشين لها وهو الذى يؤدي بدوره إلى انتشار القمامة حول الصناديق والحاويات بشكل يؤثر على البيئة والصحة العامة.

وقد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أن هذه الحملة التى تمت أسفرت عن تحرير محاضر ومخالفات لـ 6 مخازن تضم مكابس للمخلفات وسيتم إصدار قرارات غلق وتشميع لها ، مشدداً على أنه سيتم تنظيم حملات مداهمة أخرى على المدينة ستقوم بإجراءات أشد قسوة لردع بعض أصحاب المصالح الخاصة الذين يتسببوا فى تشويه المنظر الجمالى للمدينة، حيث سيتم مصادرة كافة المعدات والمكابس نهائياً مع غلق هذه المخازن وتشميعها بالشمع الأحمر مع إحالة أصحابها إلى النيابة العامة.

كما أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالجهود التى بذلها المجتمع المدنى والمرأة والشباب فى إنجاح فعاليات مبادرة " نظف بلدك " التى تم إطلاقها أثناء الحوار المجتمعي لمواجهة مشكلة النظافة العامة، حيث تم تنفيذها فى مطلع الأسبوع الحالى بمشاركة مكثفة من العاملين بمجلس المدينة والأحياء والقطاعات وبعض المديريات الخدمية .

ولفت اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إلى أن الاستجابة الإيجابية من المجتمع المدنى كان لها أكبر الأثر فى دعم جهود المحافظة فى هذا التحدى الكبير ليس فقط على أرض الواقع التى لمسها المواطن فى الشارع الأسوانى، ولكن من خلال الأفكار والرؤى البناءة التى تم طرحها فى الحوار المجتمعى التى أثمرت عن تنفيذ خطوات سريعة منها توحيد الإشراف على منظومة النظافة، والبدء فى اتخاذ إجراءات حازمة ضد مخازن النباشين.

كما صرح المهندس سيد مدنى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان والمشرف العام على منظومة النظافة، أن الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان وشرطة المرافق قامت بحملة مكبرة لمداهمة إحدى مخازن فرز وتجميع القمامة بمنطقة المحمودية مع تنفيذ قرار إغلاقه فوراً، وأسفرت الحملة عن مصادرة 3 موتور مكابس القمامة و2 ميزان ورفع 100 طن قمامة منها المضغوط على شكل بالات ومنها القمامة المعدة للفرز لتسليمها فيما بعد إلى تجار تدوير المخلفات .

وأكد أنه سيتم الاستمرار فى تنفيذ حملات مماثلة على أى مخازن أخرى تباعاً للقضاء على مصادر ظاهرة النباشين والتى يديرها بعض التجار لمصالحهم الخاصة دون أى مراعاة لتضرر المواطن من تداعيات نبش الصناديق والحاويات والتلوث البيئى الذى يحدث.

في نفس السياق قال على منصور من الأهالي إن منطقة أطلس ووسط مدينة أسوان من أكثر المناطق التي كانت تشهد وجود نباشين القمامة، مشيرا إلى ضرورة عمل حملات على مدار اليوم وخاصة حملات الفترة المسائية ومعاقبة كل من يثبت قيامه بحرق القمامة.

ويطالب أحمد صالح من الأهالى بمواجهة الظاهرة بحزم وسرعة تشغيل مصانع القمامة المتوقفة، والعمل على تطبيق منظومة النظافة و دعم وتشجيع المشاركات المجتمعية .

ويلفت هيثم محمد من الأهالي إلي ضرورة القضاء على الظاهرة التي تُسبب في تبعثر القمامة بالشوارع، وتشوه الشكل الجمالى والمظهر الحضارى لأسوان، وأضاف أن ظاهرة "الفريزة" بنطاق أسوان تتسبب في تشويه الشكل العام للشارع و تتسبب فى تجمع الكلاب الضالة والحشرات والناموس، مناشدا باستمرار حملات مواجهة النباشين.



























