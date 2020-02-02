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العقوبات الجنائية والمخلة بالشرف تمنع الطلاب من الالتحاق بمعهد معاونى الأمن

الأحد، 02 فبراير 2020 04:40 ص
العقوبات الجنائية والمخلة بالشرف تمنع الطلاب من الالتحاق بمعهد معاونى الأمن الشرطة - صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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وجود عقوبة جنائية أو مخلة بالشرف تمنع الطلاب من التقديم لمعهد معاوني الأمن، الذى فتح أبوابه للمتقدين بدءًا من أول فبراير حتى 5 مارس المقبل.

واشترطت الداخلية على الطالب المتقدم ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقد الثقة والاعتبار، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وافق على قبول دفعة جديدة بمعهد معاوني الأمن "ذكور وإناث"، حيث تبدأ عملية سحب الكراسات والتقديم من أول فبراير وحتى 5 مارس، من الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً؛ وقال اللواء أسامة عبد الغني مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب، ينبغي توفر مجموعة من الشروط في المتقدمين للإلتحاق بمعهد معاوني الأمن، أبرزها أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وألا يقل السن عن 19 سنة وألا يزيد السن عن 25 سنة فى تاريخ فتح باب التقدم للإلتحاق بمعاهد معاوني الأمن، وأن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية وما يعادلها.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، أنه من ضمن الشروط أن يكون المتقدم محمود السيرة حسن السمعة، وأن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقد الثقة والاعتبار، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وأوضح مساعد وزير الداخلية، إلى أنه يشترط أن لا يكون المتقدم سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو بحكم تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره 4 سنوات على الأقل، فضلاً عن استيفاء الشروط الصحية والبدنية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة، وأن يجتاز اختبارات السمات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

وأردف مساعد وزير الداخلية إلى أنه يشترط ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم، وألا يقل عرض الصدر عن 85 سم للذكور، وألا يقل الطول عن 160 سم للإناث، وألا يزيد الوزن عن ناتج طرح 100 سم من الطول، وألا يكون مجنداً بالقوات المسلحة أو ملحقاً للخدمة بالشرطة أو بأي جهات الدولة الأخرى، وألا يكون متزوجاً أو سبق الزواج.

وحول المزايا التي يحصل عليها المتقدم لمعهد معاوني الأمن، أوضح مساعد الداخلية، إلى أنه يحصل على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، والاستفادة من النظام العلاجي المجاني وفقا للقواعد العلاجية الشرطية، والاستفادة من الخدمات الإجتماعية للفرد وكافة المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة، فضلاً عن صرف الملابس الأميرية مجاناً.

وحول أماكن سحب الكراسات، أكد مساعد وزير الداخلية، أنه يتم سحبها من معهد معاون الأمن بطرة "منطقة طرة ذكور وإناث"، ومعهد معاون الأمن بالقاهرة بشارع جسر السويس، بوابة رقم "1" للذكور، وبوابة رقم "2" للإناث، ومعهد تأهيل الأفراد بالقاهرة بشارع أحمد عصمت بمنطقة عين شمس، ومعهد معاوني الأمن بالبحيرة مدخل مدينة وادى النطرون، ومعهد تأهيل الأفراد بسوهاج بمدينة سوهاج حى الكوثر.


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