الطائرة المصرية تصل مطار ووهان لنقل الطلاب المصريين من الصين

كتبت هند عادل

حصل "اليوم السابع" على صور للطائرة المصرية المخصصة لعودة المصريين من الصين بداخل مطار ووهان استعدادًا للرجوع إلى أرض الوطن وعلى متنها أكثر من 300 طالب مصرى من الدارسين بالجامعات الصينية وأسرهم بمدينة ووهان بؤرة تفشي فيروس كورونا طبقا لخطة إجلائهم.



كورونا

وأنهى المصريون العائدون من الصين إجراءات سفرهم بمطار ووهان انتظارًا لاستقلال الطيارة المصرية بعد أقل من ساعتين والوصول إلى مقر الحجر الصحى المخصص لهم من جانب وزارة الصحة بمستشفي النجيلة بمحافظة مرسى مطروح غدًا الاثنين.

وارتدى المصريون العائدين من الصين الكمامات والقفازات منذ خروجهم من المدينة الجامعية خوفًا من العدوى بفيروس كورونا.



فيروس كورونا

وتم نقل الطلاب المصريون وأسرهم لدى مغادرتهم مدينة ووهان الصينية من مقر سكنهم بالمدن الجامعية المختلفة إلى مطار ووهان بعدد من الأتوبيسات المجهزة طبقًا لإجراءات وقائية مشددة من خلال توفير الكمامات وقفازات للأيدى والمطهرات للوقاية من انتقال العدوى إليهم فى طريقهم للمطار حتى عودتهم إلى أرض مصر.

يأتى ذلك بعد أن عادت الحياة والفرحة تنبض من جديد فى قلوب مئات المصريين المعزولين فى مدينة ووهان الصينية بسبب تفشى فيروس كورونا بعد قرار القيادة السياسية بعودتهم من تلك المدينة وعودتهم إلى الوطن من جديد حفاظا على حياتهم وأسرهم وأطفالهم من الإصابة بهذا الفيروس الذى ظهر لأول مرة فى تلك المدينة وانتشرت العدوى بباقى الصين وعدد من دول العالم.



كوروناا

وغادرت مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، طائرة خاصة من طراز إير باص A330/200 التابعة لشركة سياف إحدى شركات وزارة الطيران المدنى، متوجهة مباشرة إلى مطار ووهان بالصين، لنقل المواطنين المصريين الراغبين فى العودة إلى مصر، بعد انتشار فيروس كورونا.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن عدد المصريين الذين أبدوا رغبتهم فى العودة لمصر من مدينة ووهان الصينية بلغ 306 من إجمالى 345 مصريا بالمدينة الصينية ، ويتم نقلهم على طائرة خاصة لمصر للطيران لعودتهم لمصر.



المطار

وقال سعد إنه سيتم حجز كامل المصريين العائدين من الصين بكامل طقم الطائرة التى كانوا على متنها بطقم المضيفات والسائقين الذين سيقلوهم بكل من تعامل معهم أثناء عودتهم من الصين فى منطقة حجر صحى لمدة 14 يومًا.