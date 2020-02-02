"الصناعات الهندسية" تخاطب "المستثمرين" بالمحافظات لحصر المصانع المتعثرة

كتب- إسلام سعيد

كشف محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية فى اتحاد الصناعات، أن الغرفة خاطبت جمعيات المستثمرين فى محافظات مصر المختلفة، لإرسال قائمة بالمصانع والشركات التى لها تعثر مع البنوك، على أن يتم إرسال قائمة بهذه المصانع إلى البنك المركزى للتعامل مع هذه المشكلات تمهيدا لحلها.

وأضاف المهندس لـ"اليوم السابع"، أن القائمة ستشمل المصانع المحجوز عليها، وكذلك الشركات الموجودة ضمن قائمة "اى سكور"، تمهيدا للتعامل على حل مشكلاتها، فى ظل اتجاه البنك المركزى لحل مشكلات المستثمرين الصناعيين، المتعلقة بالتعثر الائتماني.

واجتمع اتحاد المستثمرين، مع طارق عامر محافظ البنك المركزى، لبحث ديون أصحاب المصانع التي تتجاوز الـ 10 ملايين جنيه، تزامنا مع مبادرة البنك المركزى لإسقاط فوائد متراكمة تصل إلى 31 مليار جنيه تشمل المصانع التي تقل مديونيتها عن الـ 10 ملايين جنيه.

هذا الاجتماع هو الثانى لاتحاد المستثمرين مع البنك المركزى، بعد إطلاق مبادرة إعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة، والتي يبلغ عددها 5184 مصنعاً ولديها قضايا مع البنوك، ومقرر اسقاط حجم هذه الفوائد على مدى السنوات الماضية بلغ قيمتها 31 مليار جنيه.

ومن المقرر أن يتم إزالة هذه المصانع من القوائم السلبية لدى البنك المركزي، بشرط أن تسدد 50% من قيمة أصل الدين، وبالتالي ستكون هذه الشركات والمصانع قادرة على العودة إلى التعامل مع الجهاز المصرفي مرة آخرى بناء على ملاءتها ودراستها وعلى جدوى مشروعاتها، بدون أي خلفيات تعوقها عن العمل.

وأطلقت الحكومة في ديسمبر 2019 مبادرة تقتضى تخصيص 100 مليار جنيه، تقدم من خلالها البنوك تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنوياً، تخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل، بسعر فائدة 10% متناقصة سنوياً، من خلال قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل على حسب الاحتياجات، ستكون فيها الأولوية للصناعات البديلة للواردات أو الصناعات التصديرية.

ويشار إلى أن القروض الممنوحة للقطاع الصناعي في مصر تبلغ 432 مليار جنيه لعدد 182 ألف منشأة صناعية، وفق بيانات محافظ البنك المركزى.