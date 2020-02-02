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الصحة العالمية: كورونا يجتاح 23 دولة فى العالم ونسعى لدعم الدول الضعيفة طبيا

الأحد، 02 فبراير 2020 04:48 م
الصحة العالمية: كورونا يجتاح 23 دولة فى العالم ونسعى لدعم الدول الضعيفة طبيا منظمة الصحة العالمية
كتبت هند عادل

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 كشف تقرير إحصائى لمنظمة الصحة العالمية عن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا القاتل طبقًا لآخر تحديث عن ارتفاع حالات الإصابة إلى 11821 بالصين فقط بالإضافة إلى ظهور حالات إصابات بـ 23 دولة أخرى من دول العالم بفيروس كورونا.  

وأوضح بيان منظمة الصحة العالمية أن هناك 11821 حالة بالصين 17 حالة إصابة باليابان و12 حالة بكوريا الجنوبية و6 حالات بفيتنام و16 حالة بسنغافورة و12 حالة إصابة بأستراليا.

وأضاف بيان منظمة الصحة العالمية ظهور 8 حالات بفيروس كورونا بماليزيا وحالة واحدة بكامبوديا وحالة إصابة بالفلبين و19 حالة إصابة بتايلاند وحالة إصابة بنيبال وحالة بسيرلانكا وحالة واحدة بالهند و7 حالات بالولايات المتحدة الأمريكية و4 حالات بكندا و6 حالات بفرنسا وحالة إصابة واحدة بفيروس كورونا بفنلندا و7 حالات إصابة بألمانيا وحالتين بإيطاليا وحالتين بروسيا وحالة بإسبانيا وحالة إصابة بالسويد وحالتين بالمملكة المتحدة و4 حالات بالإمارات بإجمالى 11953 حالة إصابة بفيروس كورونا.

ومن أهم التوصيات المؤقتة التى أصدرتها منظمة الصحة العالمية:

الإسراع في إنتاج اللقاحات والعلاجات ومجابهة الشائعات والمعلومات الخاطئة.

مراجعة أنظمة الترصد بالدول والوقوف على مواطن الضعف.

تقييم الموارد المطلوبة للعزل والاهتمام بالحالات المصابة، وأيضًا لمنع انتقاله بين الأفراد.

دعم الدول ذات الأنظمة الصحية الضعيفة، ومشاركة الدول للبيانات والمعلومات مع منظمة الصحة العالمية، والتعاون المشترك والتضامن والتنسيق بين الدول، كون الخطر يواجهنا جميعا.

 

 


منظمة الصحه العالميه

فيروس كورونا

الاصابه بفيروس كورونا

حالات الاصابه بفيروس كورونا

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